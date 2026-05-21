Karadeniz: Kuba wird Trainer, Top-Torjäger Bayir bleibt

Bad Kreuznach. Rückkehr an alte Wirkungsstätte: Glody Kuba, aktuell noch beim Bezirksligisten Winzenheim, wird zur kommende Saison bei Karadeniz Bad Kreuznach anheuern. Beim türkischen Verein ist Kuba kein Unbekannter, denn er spielte dort bereits in der Saison 22/23 bei Karadeniz. Die Verpflichtung von Kuba als Coach ist dabei Teil einer Umstrukturierung, die der Verein vornehmen möchte - und dabei ein klares Ziel verfolgt.
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"Wir wollten eine Strukturänderung", erklärt Pressesprecher, Organisator und 2. Vorsitzender Abdulkerim Senel. Der bisherige Spielertrainer, Bahri Bayir, wird künftig als sportlicher Leiter fungieren. Teammanager wird Levent Kayretli. Und Glody Kuba wird die Stelle als neuer Coach besetzen. "Er fand den Plan, von dem wir ihm erzählt haben, attraktiv", schildert Senel vor dem letzten Saisonspiel am Donnerstagabend gegen die SG Meisenheim II.
Und der Plan lautet: In die Bezirksliga - "aber gut strukturiert und idealerweise nicht nur für eine Saison", sagt Senel. Beim Projekt, den Verein nachhaltig in den überregionalen Fußball hieven zu wollen, sollen auch einige Neuzugänge mithelfen. Naheed Rishad Hamid, Dmitrij Chwanov (beide TuS Winzenheim), Ege Akyokuc (TuS Pfaffen-Schwabenheim), Javanshir Golchin (TV 1817 Mainz).
Definitiv dabei bleibt der absolute Topscorer Benhur Bayir, der momentan bei sagenhaften 49 Toren und 21 Assists steht und gegen Bavaria Ebenrburg mit einem Zehnerpack von sich reden machte. "Er hatte da zeitweise jeden Tag Anrufe aus höheren Ligen, doch er will noch ein Jahr bei uns mitmachen", sagt Senel. Der spätestens "Ende kommender Woche" die Kaderplanung finalisiert haben möchte.
Diesmal auf Kunstrasen: Planungen für Hallenturnier laufen
Parallel dazu läuft bei Karadeniz bereits die Planung für das Hallenturnier kurz nach Weihnachten. Der Termin für das Aktiventurnier steht (25. bis 27. Dezember), es werden 32 Teams dabei sein und ein Preisgeld von 3.000 Euro ausgeschüttet werden, verteilt auf die drei Bestplatzierten (1: 2.000€, 2: 750€, 3: 250€). Neuheit wird außerdem sein, dass nicht nur mit Bande, sondern auch auf Kunstrasen gespielt wird. Dazu wird es an drei Vormittagen Jugendturniere in den Altersklassen U9, U11 und U13 geben.