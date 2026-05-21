Karadeniz: Kuba wird Trainer, Top-Torjäger Bayir bleibt Planungen des Kaders beim A-Klasse-Verein auf der Zielgeraden +++ Der bisherige Coach wird sportlicher Leiter +++ Hallenturnier mit Kunstrasen und 32 Teams von Philipp Durillo · Heute, 13:15 Uhr · 0 Leser

Glody Kuba (rechts) wird zur neuen Saison Trainer bei Karadeniz Bad Kreuznach. – Foto: Mario Luge (Archiv)

Bad Kreuznach. Rückkehr an alte Wirkungsstätte: Glody Kuba, aktuell noch beim Bezirksligisten Winzenheim, wird zur kommende Saison bei Karadeniz Bad Kreuznach anheuern. Beim türkischen Verein ist Kuba kein Unbekannter, denn er spielte dort bereits in der Saison 22/23 bei Karadeniz. Die Verpflichtung von Kuba als Coach ist dabei Teil einer Umstrukturierung, die der Verein vornehmen möchte - und dabei ein klares Ziel verfolgt.

Dieser Bericht wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung. "Wir wollten eine Strukturänderung", erklärt Pressesprecher, Organisator und 2. Vorsitzender Abdulkerim Senel. Der bisherige Spielertrainer, Bahri Bayir, wird künftig als sportlicher Leiter fungieren. Teammanager wird Levent Kayretli. Und Glody Kuba wird die Stelle als neuer Coach besetzen. "Er fand den Plan, von dem wir ihm erzählt haben, attraktiv", schildert Senel vor dem letzten Saisonspiel am Donnerstagabend gegen die SG Meisenheim II.

Und der Plan lautet: In die Bezirksliga - "aber gut strukturiert und idealerweise nicht nur für eine Saison", sagt Senel. Beim Projekt, den Verein nachhaltig in den überregionalen Fußball hieven zu wollen, sollen auch einige Neuzugänge mithelfen. Naheed Rishad Hamid, Dmitrij Chwanov (beide TuS Winzenheim), Ege Akyokuc (TuS Pfaffen-Schwabenheim), Javanshir Golchin (TV 1817 Mainz).