Karadas wechselt, Leemhuis wieder bei Eintracht Nordhorn

Der SV Eintracht Nordhorn kann wieder auf ein bekanntes Gesicht bauen: Luis Leemhuis ist nach seinem Saisonstart bei der zweiten Mannschaft des SV Vorwärts Nordhorn an den Heideweg zurückgekehrt. Gleichzeitig hat S. Karadas den Verein in der Winterpause verlassen und schließt sich der Bezirksliga-Reserve von Vorwärts Nordhorn an.

S. Karadas überzeugte in der Hinrunde mit starken Offensivleistungen. Ihm gelangen 20 Treffer sowie zahlreiche Assists, ehe er in der Winterpause zur zweiten Mannschaft des SV Vorwärts Nordhorn wechselte. Der Verein verabschiedete ihn mit Dank für seinen Einsatz und den besten Wünschen für seinen weiteren Weg.

Mit Luis Leemhuis kehrt ein Spieler mit Eintracht-Vergangenheit zurück zu seinem Heimatverein. Der Rückkehrer ist bereits wieder voll im Trainingsbetrieb integriert. Neben mehreren Trainingseinheiten absolvierte er auch Einsätze bei einem Turnier sowie in einem Testspiel und sammelt damit früh wieder Spielpraxis am Heideweg.

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

💯 Du kannst dir sogar vorstellen, regelmäßig mehr Daten zu pflegen und so die Amateurfußball-Community noch weiter zu unterstützen, dann werde Ligaleiter und sorge unter anderem dafür, dass es eine Elf der Woche und noch mehr vollständige Statistiken gibt: So wirst du Ligaleiter - es ist ganz einfach!

🎥 Du willst die Spiele deines Vereins in Bild oder Video festhalten, um damit die mediale Strahlkraft zu erweitern? FuPa bietet dir dafür die Plattform! Schnappschüsse der Partien können ganz einfach als Bildergalerie hochgeladen werden - je mehr und je hochwertiger die Qualität, desto besser. FuPa.tv bietet außerdem die Möglichkeit, die eigenen Partien zu filmen. Alles was es dazu braucht: Stativ und Handy(kamera)!

