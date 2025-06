Karaca kehrt zurück, Nehme kommt neu

Dominik Karaca ist zurück in Bischofshol. Der 30-Jährige lief bereits in der Saison 2018/19 für die Blauen auf und trug damals das Kapitänsamt. Nun kehrt er nach Stationen beim SV Newroz Hildesheim und dem 1. FC Sarstedt zum SVA zurück. Karaca gilt als lauf- und zweikampfstarker Spieler mit klarer Sprache auf dem Platz – eine Führungspersönlichkeit, wie sie in einem Landesliga-Team mit Ambitionen dringend gebraucht wird. Für den Verein ist die Verpflichtung auch ein Zeichen von Kontinuität und Identifikation: Karaca kennt das Umfeld, ist in der Region verankert und bringt die nötige Erfahrung mit, um eine neu formierte Mannschaft mit anzuführen.

Talent aus der Region: Anis Nehme