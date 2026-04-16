Karaca: „Ich habe mich in der Zeit gefragt: Mache ich alles richtig“

KARACA Neuwerk war für mich schon etwas Besonderes. Ich habe früher ja selbst hier gespielt. Eigentlich war damals allerdings mein Plan, erst einmal nichts mehr als Trainer zu machen. Ich kam aus einer schwierigen Situation beim 1. FC Mönchengladbach, die mich sehr geprägt hat – vom ganzen Drumherum im Verein, wie dort mit Leuten umgegangen wurde und wie bestimmte Dinge angepackt wurden. Ich musste mich als Trainer und als Mensch zu sehr verstellen, das war nicht meine Philosophie. Das hat mich sehr mitgenommen. Dann kam aber der Anruf aus Neuwerk, das in einer Notlage steckte. Zunächst ging es tatsächlich nur um den Klassenverbleib. Alles Weitere hat sich erst danach ergeben. Grundsätzlich bin ich niemand, der nur eine oder zwei Spielzeiten bleibt. Denn es dauert, eine Philosophie zu vermitteln.