Karaca: „Ich habe mich in der Zeit gefragt: Mache ich alles richtig“

>>> Das ist Dony Karaca
Herr Karaca, wie verliefen die Feierlichkeiten nach dem Kreispokalsieg vergangene Woche auf der eigenen Anlage?
Dony Karaca spielt mit den Sportfreunden Neuwerk um den Aufstieg in die Landesliga. Warum er vor dieser Spielklasse Respekt hat, sein Image als „hitziger Trainer“ und lehrreiche Zeiten in seiner Trainerlaufbahn – darüber spricht Karaca im Interview.
Herr Karaca, wie verliefen die Feierlichkeiten nach dem Kreispokalsieg vergangene Woche auf der eigenen Anlage?
DONY KARACA Es wurde feucht-fröhlich und sehr lange im Vereinsheim gefeiert. Die ersten sind morgens um 6 Uhr nach Hause gegangen (lacht).
2022 haben Sie schon einmal mit Neuwerk den Pokal gewonnen. Wenn ich richtig recherchiert habe, war das Ihr erster Pokaltitel als Trainer.
KARACA Abgesehen von den Aufstiegen war es tatsächlich mein erster Titel. Deshalb war der Sieg etwas ganz Besonderes. Für mich war es ein tolles Erlebnis, so einen Pokal einmal in den Händen zu halten. Das hat mich ehrlich stolz gemacht – auch mit Blick auf die Mannschaft.
Sie haben Neuwerk Anfang 2022 auf einem Abstiegsplatz übernommen. Inwiefern haben Sie von Beginn an einen langfristigen Plan mit dem Klub verfolgt?
KARACA Neuwerk war für mich schon etwas Besonderes. Ich habe früher ja selbst hier gespielt. Eigentlich war damals allerdings mein Plan, erst einmal nichts mehr als Trainer zu machen. Ich kam aus einer schwierigen Situation beim 1. FC Mönchengladbach, die mich sehr geprägt hat – vom ganzen Drumherum im Verein, wie dort mit Leuten umgegangen wurde und wie bestimmte Dinge angepackt wurden. Ich musste mich als Trainer und als Mensch zu sehr verstellen, das war nicht meine Philosophie. Das hat mich sehr mitgenommen. Dann kam aber der Anruf aus Neuwerk, das in einer Notlage steckte. Zunächst ging es tatsächlich nur um den Klassenverbleib. Alles Weitere hat sich erst danach ergeben. Grundsätzlich bin ich niemand, der nur eine oder zwei Spielzeiten bleibt. Denn es dauert, eine Philosophie zu vermitteln.
Inzwischen ist Neuwerk ein Aufstiegskandidat in der Bezirksliga. Ist Erfolg im Amateurfußball planbar?
KARACA Ich glaube, planbar ist im Amateurfußball nichts mehr. In Neuwerk haben wir zum Glück noch eine Mannschaft, in der Zusagen als Zusagen gelten. Das habe ich in der Vergangenheit oft anders erlebt. Ich kann für mich sagen: Ich habe noch nie einen Spieler angesprochen, von dem ich wusste, dass er einem anderen Verein zugesagt hat. Davon habe ich immer die Finger gelassen. Aber das verkörpern nicht mehr viele Vereine. Die Hemmschwelle ist gesunken, und Spieler werden überredet, doch zu wechseln. Man sieht es an der Fluktuation: Es gibt Vereine, die alle zwei Jahre – oder sogar jedes Jahr – den kompletten Kader über Bord werfen.
Was würde ein möglicher Aufstieg in die Landesliga bedeuten?
KARACA Ich bin 2003 mit Neuwerk in die Landesliga aufgestiegen. Es wäre natürlich ein Traum, das sowohl als Spieler als auch als Trainer zu schaffen. Seitdem ich in Neuwerk bin, kommen immer wieder die Fragen: Wollt ihr nicht aufsteigen? Natürlich wollen wir das. Wir haben aber auch wahnsinnig viel Respekt vor der Landesliga. Erfolg darf man nie bremsen – dafür stehe ich nicht. Aber wenn man sieht, dass Victoria Mennrath mit 27 Punkten schon nahe an der Abstiegszone steht, dann merkt man, wie stark die Liga ist. Der Verein ist aber darauf vorbereitet. Und sollte der Aufstieg gelingen, dann wollen wir auch hoch.
Was hat Sie ursprünglich in den Trainerjob gezogen?
KARACA Trainer war ich irgendwie schon immer. Mit 16 habe ich bereits eine Jugendmannschaft betreut. Für mich war klar: Wenn ich irgendwann aufhöre zu spielen, mache ich den Trainerschein. Mir macht es unfassbar Spaß, mit den Spielern zu arbeiten, sie für ihr Hobby zu motivieren und mich mit Strategien im Amateurfußball zu beschäftigen. Ich habe meine Jugend bei Viktoria Rheydt verbracht und bin später für zwei Jahre im Seniorenbereich zurückgekehrt. Danach war ich mit 31 zwei Jahre Co-Trainer bei Viktoria – und bin anschließend direkt als Cheftrainer eingestiegen.
Was war Dony Karaca für ein Spielertyp?
KARACA Ich war schon sehr diszipliniert – das verkörpere ich auch als Trainer. Ich habe immer versucht, die Aufgabe, die mir der Trainer gegeben hat, zu 100 Prozent zu erfüllen, auch wenn das nicht immer geklappt hat. Ich war Abwehrspieler, habe überall in der Defensive gespielt. Wenn mein Gegenspieler ein Tor gemacht hat, hat mich das zerfressen. Ich war sehr ehrgeizig, gleichzeitig aber auch ein geselliger Fußballer, der gern mit der Truppe gefeiert hat.
Gelegentlich hört man: Dony Karaca ist ein hitziger Trainer. Inwiefern trifft das zu?
KARACA Es gibt Momente, da braucht das Team einen lautstarken Trainer. Es gibt aber auch Momente, da muss ich ruhiger bleiben und anders coachen. Ich verkörpere schon diesen hitzigen Typen an der Linie – das gehört im Fußball manchmal dazu. Leider wird das von den Schiedsrichtern – das ist meine Meinung – nicht mehr so zugelassen. Es gibt wunderbare Schiedsrichter, wirklich. Wir hatten zuletzt auch welche, die zu uns kommen und sagen: Hör mal, Puls runter, ganz ruhig. Das ist gut. Aber wenn man etwas aufs Feld ruft und die Schiedsrichter direkt mit Karten hantieren, dann wirkt das nicht deeskalierend. Man sollte erst miteinander reden. Da trifft manchmal aber die Schiedsrichterphilosophie auf die Trainerphilosophie.
Wann braucht es den lauten, wann den leisen Dony Karaca?
KARACA Man muss seine Spieler kennen. Es gibt Typen, die man verbal nicht zu hart anpacken darf. Andere brauchen hingegen genau das. Da muss ein Trainer ein Gespür dafür entwickeln: Was kann ich wann und wie machen? Es gibt Momente, da sage ich mir: Ich habe im Spiel von der Lautstärke her zu intensiv gecoacht – dann werde ich in der Kabine ruhiger.
Haben Sie ein Beispiel?
KARACA Ich teile meine Mannschaft für mich inzwischen in drei Gruppen ein: Familienväter, Berufstätige und Studenten. Ich kann einen 30-jährigen Familienvater mit zwei Kindern und Job nicht genauso behandeln wie einen 19-Jährigen, der mittags aufsteht. Entscheidend ist: Jeder wird fair dort abgeholt, wo er im Leben gerade steht. Ich hatte mal den Fall, dass ein Familienvater sagte: Trainer, ich schaffe es wegen der Arbeit nicht dreimal pro Woche ins Training. Der Spieler hat Leistung gebracht – für mich war das kein Problem. Ein jüngerer Spieler fragte dann: Warum trainiert der nur zweimal? Da habe ich gesagt: ‚Pass auf: Geh du erst mal arbeiten, bekomm zwei Kinder, hab einen Job und arbeite hart – dann kannst du wiederkommen und zweimal trainieren.‘ Diesen Umgang mit Spielern musste ich aber erst lernen. Transparenz und klare Ansagen sind extrem wichtig. Und man darf sich dabei nicht verstellen.
Was ist im Amateurfußball wichtiger: den Spielern eine gute Taktik mitzugeben oder die Mannschaftsführung?
KARACA Mannschaftsführung ist das A und O. Gerade im Amateurfußball musst du das Team so führen, dass es an den Trainer glaubt – mit einer klaren Philosophie und einer klaren Ansprache. Taktik kannst du tausendmal vermitteln – wenn du die Mannschaft nicht führen kannst, bringt das nichts. Das ist allerdings nicht immer leicht. Rhetorik ist ein wesentliches Element. Als Trainer darf man nie durchdrehen und keine Dinge versprechen, die nicht realisierbar sind. Authentisch bleiben – dann glaubt die Mannschaft daran. Ich kann beispielsweise mit den Jungs auch feiern. Aber wenn ich Trainer bin, dann bin ich Trainer. Das wissen die Spieler.
Was war für Sie die lehrreichste Zeit als Trainer?
KARACA Meine erste Station bei Viktoria Rheydt. Ich bin damals mit der Mannschaft von der Bezirksliga bis in die Kreisliga B abgestiegen – und bin dann mit einem komplett neuen Team noch einmal bis in die Bezirksliga durchgestartet. Das waren emotionale Wege nach unten und wieder nach oben. Da habe ich viel mitgenommen. Das waren sieben sehr intensive Jahre für mich.
Zwei Abstiege übersteht normalerweise kein Trainer …
KARACA Markus Schütz war damals der Obmann bei Viktoria und ist inzwischen seit vielen Jahren mein Betreuer. Wir hatten ein sehr enges Verhältnis, er hat mich als jungen Trainer stark geprägt. Der Verein hat mir immer wieder gesagt: Du bist der Richtige. Ich glaube, da gibt es nicht viele Vereine, die so handeln.
Wie sind Sie selbst mit der Situation umgegangen?
KARACA Ich habe mich in der Zeit oft hinterfragt: Mache ich alles richtig? Liegt das an mir? Ich habe Markus gefragt: Mache ich etwas falsch? Von Markus habe ich aber immer wieder gehört: Es ist ein Qualitätsproblem, kein Trainerproblem. Einmal war ich kurz davor, aufzuhören – da hat Markus stark auf mich eingeredet. Rückblickend bin ich dafür dankbar, auch mit Blick auf die A-Jugendlichen, die später hochkamen. Mit vielen Spielern von damals habe ich bis heute Kontakt. Das war ein eingeschworener Haufen. Und heute sagen die: Es war eine tolle Zeit, du hast uns immer ans Maximum gebracht. Wir haben damals die Spiele gerockt, weil wir physisch stark waren.
Wie entwickelt man sich als Trainer in der Zeit auch weiter?
KARACA Man muss ständig an sich arbeiten. Ich halte allerdings nicht so viel von den ganzen Trainerlehrgängen. Da werden schöne Diagramme gezeigt – mit einem komplett verfügbaren Fußballplatz und 25 Spielern. Das ist der Idealzustand. In der Realität trainiert die Reserve aber oft auf der anderen Platzhälfte. Wie soll ich ein Umschaltspiel auf einem halben Platz trainieren? Wir sind immer noch Amateure, das darf man nicht vergessen. Vieles lässt sich daher nicht eins zu eins übertragen. Jeder Trainer muss seinen eigenen Weg finden. Und man muss sich ehrlich fragen: Was für ein Typ bin ich an der Linie? Wofür stehe ich? Und welchen Fußball will ich überhaupt verkörpern? Das sind Dinge, die man für sich klären muss – indem man sich immer wieder hinterfragt und daran arbeitet.
Wie schalten Sie am besten vom Trainersein ab?
KARACA Tatsächlich kann ich ganz gut abschalten, wenn ich im Freundeskreis unterwegs bin. Dann wird Karten gespielt, man erzählt ein bisschen und so weiter. Ich bin auch sehr gerne bei Borussia, ich habe eine Dauerkarte. Und wir fahren auch gerne an die Mosel. Grundsätzlich nimmt der Trainerjob aber viel Zeit in Anspruch – wenn man ihn richtig macht. Trainingswochen und Schwerpunkte planen, den Gegner vorbereiten: Das muss gut strukturiert sein, auch in der Zusammenarbeit mit den Co-Trainern. Es sind so viele Gedanken im Kopf, sodass man jeden Tag mit Fußball beschäftigt ist. Ich mache das aber gerne.