Kara und Yalcin wiedervereint: Burglengenfeld meldet dritten Neuzugang

„Nach unserer gemeinsamen Zeit in Ettmannsdorf ist der Kontakt nie komplett abgerissen. Mit dem Hintergrundwissen, dass Furkan endgültig nach Deutschland zurückkommt, war es für mich persönlich unumgänglich, ihn zu kontaktieren“, erzählt ASV-Trainer Erkan Kara, der große Stücke auf seinen künftigen Schützling hält: „Furkan wird uns richtig guttun und uns besser machen. In puncto Ballbesitz-Fußball und Ballsicherheit wollen wir uns in der neuen Saison noch weiter steigern. Genau hier passt der Spielertyp Furkan Yalcin perfekt rein. Er hat ein sehr gutes Passspiel, ist ein Ballmagnet. Daneben hat er strategische Fähigkeiten im Spiel mit und ohne Ball. Überdies ist er sehr akribisch, arbeitet richtig viel an sich und seinem Körper. Sicherlich hat er sich in seiner Zeit in den USA fußballerisch und auch menschlich noch weiter entwickelt. Wir sind glücklich und stolz, dass sich Furkan gegen andere Angebote und für Schwarz-Gelb entschieden hat“, skizziert Kara, der auch die Variabilität des Spielers hervorhebt. Der Mittelfeldmann könne auf der Sechs, Acht oder Zehn und im Fall der Fälle auf dem Flügel eingesetzt werden. „Schon in Ettmannsdorf war ich als Kapitän sein 'Chef'. Jetzt bin ich sein Trainer. Sprich: In unserer Zusammenarbeit ändert sich wenig bis gar nichts“, schmunzelt Kara.



Furkan Yalcin, der in wenigen Tagen seinen 26. Geburtstag feiert, verbrachte seine Jugendzeit bei Ettmannsdorf und spielte anschließend jahrelang im Ettmannsdorfer Landesliga-Team. Knapp über 100 Mal stand er in der Landesliga bereits auf dem Feld. Im August 2023 zog es den Schwandorfer schließlich in die USA. Eine Sportagentur hatte ihn an eine Sportuniversität im US-Bundesstaat Illinois vermittelt. Zugleich erhielt er eines der begehrten Sportstipendien. Yalcin absolvierte parallel sein Master-Studium und spielte für die Fußballmannschaft der Universität. Fast täglich wurde trainiert, teils sogar zweimal am Tag. Die erste Saison schloss Yalcins Mannschaft als Meister ab, nie zuvor war der Uni das gelungen. Vor Kurzem schloss er sein Studium ab und verließ Amerika Richtung Heimat.