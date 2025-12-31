Kara und Graf: »Lassen die Jungs nicht im Stich«

Die Meldung, dass sich der ASV von Euch trennen wird, kam nicht nur für Außenstehende überraschend. Sportlich steht die Mannschaft zu diesem Zeitpunkt schließlich so gut da wie seit Jahren nicht mehr. Ist die erste Enttäuschung verfolgen?



Erkan Kara (36): Die Enttäuschung ist schon noch gegenwärtig. Ich würde lügen, wenn ich Gegenteiliges behaupten würde. Was ich aber auch sagen muss: Ich habe die Botschaft zwei Tage vor Weihnachten schon mit Fassung hingenommen. Warum? Ich bin ein selbstkritischer Mensch. Wäre hier irgendetwas 'Extremes' vorgefallen, wofür ich mir den Schuh hätte anziehen müssen, hätte ich es getan und ich hätte mir selbst gesagt: „Erkan, das hast du dir selbst zuzuschreiben.“ So aber gab es viele Fragezeichen, die mich jetzt aber nicht mehr beschäftigen. Miteinander reden ist das A und O, nicht nur im Privatleben. Schade, denn es gab nicht viel in meinem Leben, das vor dem ASV eingereiht wurde. Ich stehe aber jetzt nicht Rede und Antwort um nachzutreten, das möchte ich klarstellen. Das ist nicht in meinem Sinne.



Matthias Graf (32): Der Zeitpunkt für diese Entscheidung war schon sehr speziell, so dass dieses Thema über die Weihnachtsfeiertage sehr präsent war. Mittlerweile ist der erste „Schock“ aber verdaut und ich freue mich auf die letzten Spiele mit unserer Mannschaft.







Wie kam die Entscheidung der Verantwortlichen innerhalb der Mannschaft an?



Erkan Kara: Ich denke, innerhalb der Mannschaft war die Überraschung mindestens genau so groß wie bei uns. Damit konnte niemand rechnen. Es wäre nicht fair gegenüber dem Fußball, zu behaupten, es wäre ein „Drecksgeschäft“. Der Fußball hat wunderschöne Seiten, kann aber wie in diesem Fall auch mal etwas weh tun.



Matthias Graf: Nachdem wir zur Mannschaft einen sehr engen Draht haben, kann man sich vorstellen, dass die meisten Spieler ähnlich überrascht waren wie wir.







Anfänglich habt Ihr mit dem Gedanken gespielt, von Euch aus schon im Winter einen Schlussstrich zu ziehen. Weshalb seht Ihr davon ab?



Erkan Kara: Wir haben durch die Bank weg die Reaktionen und den Zuspruch unserer Jungs erlebt. Das hat mich und Matthias unfassbar stolz gemacht. Sie haben um uns gekämpft. Sie jetzt im Stich zu lassen, das wäre ein zweiter Schlag, den wir ihnen auf keinen Fall antun werden. Wir ziehen die letzten fünf Monate mit unseren Burschen durch. Das haben sie absolut verdient, auch wenn anfänglich sicherlich der Gedanke da war, sofort aufzuhören.



Matthias Graf: Wir haben die Mannschaft zum Großteil zusammengestellt und wollen die Jungs jetzt in dieser schwierigen Situation nicht im Stich lassen. Außerdem haben sich unsere Ziele nicht verändert und dafür wollen wir gemeinsam mit der Mannschaft nochmal einen Entwicklungsschritt machen und noch besser und konstanter Fußball spielen.







Ein sogenanntes „Lame-duck“-Szenario wird es also definitiv nicht geben in der Restsaison?



Erkan Kara: Auf gar keinen Fall. Ich bin jetzt seit ein paar Jahren mit Leib und Seele ASV'ler. Für mich gab es keinen einzigen Tag in meiner bisherigen Amtszeit, an dem ich sagte „Ach egal, das passt schon so wie es ist“. Nein, im Gegenteil, ich möchte immer besser werden und ich möchte generell immer das Maximum der zur Verfügung stehenden Mittel rausholen. Ich denke, dies ist uns in den letzten Jahren – zusammen mit den Burschen – auch sehr gut gelungen. Der ASV Burglengenfeld wurde wieder zu einer sehr interessanten Adresse, mittlerweile auch weit über die Stadtgrenzen hinaus. Das haben wir erreicht. Diesen Aufschwung und diese Attraktivität jetzt verstauben zu lassen – auf keinen Fall.



Matthias Graf: Auf keinen Fall! Wir arbeiten weiter genauso akribisch und wollen so viele Punkte holen wie möglich.







Was habt Ihr in der verbleibenden Zeit noch vor mit der Mannschaft?



Erkan Kara: Unser Ziel ist es, die Vorsaison mit der Mannschaft zu überbieten – vielleicht bekommen wir im Trainerteam als Abschiedsgeschenk dann noch eine aufschlussreiche Antwort auf unser Ausscheiden im Sommer (schmunzelt).



Matthias Graf: In erster Linie möchte ich die verbleibende Zeit mit der Mannschaft noch genießen und dabei natürlich so erfolgreich sein wie es geht. Dazu möchte ich einmal eine Lanze für unser Team brechen – ich habe selten in einer Mannschaft spielen dürfen, in der sich so viele feine Charaktere wiederfinden, die für den Verein einstehen und für unser Projekt brennen.







Als Trainer-Duo habt Ihr bis dato sehr harmonisch zusammengearbeitet. Könnt Ihr Euch vorstellen, auch bei einem neuen Verein wieder gemeinsam zu agieren? Habt Ihr Euch über Eure sportliche Zukunft schon Gedanken gemacht?



Erkan Kara: Zunächst möchte ich klarstellen, dass ich jetzt im Moment nicht über meine sportliche Zukunft nachdenke. Ich denke nach, wie wir den „Laden“ wieder in ruhiges Fahrwasser bekommen, sodass die Jungs fokussiert Fussball spielen können. Das wird uns gelingen, da bin ich sicher. Mit Matthias kann ich mir selbstverständlich eine weitere Zusammenarbeit vorstellen. Wir haben hervorragend zusammengearbeitet. Das hat richtig gut gepasst und zwar in allen Belangen. Ich denke, wir sind vom Typus her aus ähnlichem Holz geschnitzt. Beide sind wir sehr akribisch und ehrgeizig. Dadurch hat sich eine gute Struktur in unserer Arbeit entwickelt, welche ich als vertrauensvolles Verhältnis, aber auch in bestimmten Situationen, als blindes Verständnis bezeichnen würde. Also warum nicht wieder gemeinsam? Man wird sehen, was die Zeit bringt.



Matthias Graf: Grundsätzlich kann ich mir das sehr gut vorstellen, da die Zusammenarbeit durchgehend von viel Vertrauen und Wertschätzung geprägt war. Realistisch gesehen wird es allerdings schwierig, da ich mittlerweile in der Nähe von Hersbruck (Mittelfranken) wohne und sich erstmal ein passender Verein finden muss, der für beide gut fahrbar ist. Ich kann mir aktuell durchaus vorstellen, nochmal nur als Spieler aufzulaufen oder eben wieder in einer ähnlichen Rolle, als spielender Co, zu agieren wie beim ASV. Eines weiß ich allerdings schon sicher – selbst auf dem Platz stehen und ambitioniert Fußball spielen, will ich auf jeden Fall weiterhin!





Das Interview führte Florian Würthele.