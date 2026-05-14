Kara, Fischer und Schneider vor dem letzten Gang Landesliga Mitte, 34. Spieltag: Rein statistische Bedeutung aus dem Oberpfälzer Blickwinkel +++ Etzenricht bereitet sich auf die Relegation vor +++ Bad Abbach hat den 99 Prozent-Vizemeister zu Gast +++ Ettmannsdorf will die 60 Punkte knacken von Florian Würthele · Heute, 16:00 Uhr · 0 Leser

Abschiednehmen vom jetzigen Klub heißt es für die drei Trainer Michael Fischer (von links), Thomas Schneider und Erkan Kara. – Foto: Schmautz, Becherer

Samstag kurz vor 16 Uhr verabschieden sich die Landesligisten aus der Oberpfalz in die Sommerpause. Am Ende einer kräftezehrenden Spielzeit dürften alle ganz froh sein, ein wenig die Beine hochlegen zu können. Für eine Mannschaft gilt das allerdings noch nicht. Denn sie muss „nachsitzen“. Seit dem letzten Wochenende ist Gewissheit dafür vorhanden, dass der SV Etzenricht als Tabellen-Fünfzehnter in die Relegationsrunde muss, um ein 15. Jahr in der Landesliga anzuhängen.

Das Heimmatch am Samstag (Anstoß ligaweit um 14 Uhr) gegen den 1. FC Passau ist im Prinzip bedeutungslos für die Beteiligten. Dennoch möchte sich Etzenricht natürlich Selbstvertrauen holen für die bevorstehende Relegation. Spielertrainer Andy Wendl sagt: „Wir hätten uns natürlich gewünscht, dass es am letzten Spieltag noch spannend ist, aber das haben wir leider verpasst. Jetzt gilt es, das letzte Spiel als Vorbereitung zur Relegation zu nutzen und dementsprechend die Kräfte auf verschiedene Schultern zu verteilen.“ Die Verletzungsmisere setzt sich fort. Dazu führt Wendl aus: „Extrem bitter, dass sich jetzt noch Michi Wexlberger im Training verletzt hat und vermutlich in den nächsten Spielen nicht mehr spielen kann. Sebi Ermer fehlt wahrscheinlich beruflich und der ein oder andere wird eine Pause bekommen müssen. Ich persönlich werde wohl wieder miteingreifen.“ Das anschließende Mitwirken an der am 20. Mai startenden Relegation ist für den SVE kein Neuland. Die Modalitäten, Paarungen und Termine werden am Samstagabend vom Verband festgezurrt.



Einige Blicke dürften auch auf die Freizeitinsel zum TSV Bad Abbach wandern. Dort stellt sich der TSV Seebach vor. Seit letztem Sonntag ist klar, dass die Niederbayern zu 99,9 Prozent als Vizemeister in die Bayernliga-Relegation einziehen. Der designierte Meister SpVgg Landshut steht vor dem Schlussspieltag – bei ausgeglichenem direkten Vergleich – drei Punkte und elf Tore besser da. Seebach müsste also einen Kantersieg landen und Landshut daheim gegen die SpVgg Lam hoch verlieren, dass sich das Blatt noch wenden könnte. Dies ist nur theoretischer Natur, praktisch ist die Meisterschaft entschieden. „In Lam wäre ein Punkt für uns durchaus im Rahmen des Möglichen gewesen. Am Samstag gegen Seebach werden die Trauben aber nochmal ein Stück höher hängen, viel schwerer kann die letzte Heimaufgabe der Saison nicht sein. Wir werden versuchen, uns so teuer wie möglich zu verkaufen. Gratulation an die Seebacher an dieser Stelle zu einer tollen Saison und zur Aufstiegsrelegation“, lässt Abbachs Spielercoach Simon Sigl wissen. Bleibt das Fußballwunder aus, werden die „Osserbuam“ aus Lam der „Spiele“ vor Ort zur Meisterschaft gratulieren. Lam selbst kommt hinter dem Niederbayern-Duo als Dritter ins Ziel. Es ist die beste Platzierung der Vereinsgeschichte.





Was ist sonst geboten am letzten Spieltag? Unter anderem kommt es in der Nordoberpfalz zum interessanten Vergleich zwischen dem SC Luhe-Wildenau und dem SV Schwandorf-Ettmannsdorf. Beide wurden vor Saisonbeginn zum erwarteten Favoritenkreis auf die Aufstiegsplätze gezählt, konnten den Vorschusslorbeeren aber nur zum Teil gerecht werden. Im Falle von Ettmannsdorf hängt das speziell mit der Personalnot zusammen, die sich durch die gesamte Frühjahrsrunde gezogen hat. Fürs Saisonfinale tut sich auch keine Entwicklung in eine positive Richtung mehr auf. Trotzdem hat SVSE-Coach Christian Most noch ein „klares Ziel: Die 60-Punkte-Marke soll überschritten werden. Aus diesem Grund wollen wir das letzte Spiel der Saison definitiv nicht nur einfach ausklingen lassen, sondern wollen nochmal alle vorhandenen Kräfte mobilisieren, um dieses Vorhaben umzusetzen.“ Benny Urban, Spielertrainer von Luhe-Wildenau, entgegnet: „Gegen Ettmannsdorf wollen wir unseren Zuschauern einen schönen Saisonabschluss bereiten und uns selbst nochmal mit drei Punkten belohnen.“



Leise Servus sagen der TB 03 Roding und der FC Kosova. Sie verabschieden sich als Absteiger in Richtung Bezirksliga. Roding möchte gegen den TSV Bogen einen gelungen Heimabschluss abliefern, während Kosova die Koffer packt und beim Abstiegs-Relegation FC Teisbach vorbeischaut. Während am Rodinger Esper viele personellen Weichen für die kommende Spielzeit schon gestellt wurden, hängen über dem Regensburger Weinweg zahlreiche Fragezeichen. Etliche Spieler werden gehen, die Trainerfrage ist ungeklärt. Viel wird von der bevorstehenden Vorstandswahlen abhängen. Anschließend sollen personelle Fragen geklärt werden.









Und dann gibt es ja auch noch Trainer-Abschiede an diesem finalen Spieltag. Beim ASV Burglengenfeld steht





Der 34. und letzte Spieltag im Überblick:



Und dann gibt es ja auch noch Trainer-Abschiede an diesem finalen Spieltag. Beim ASV Burglengenfeld steht Erkan Kara vor seinem letzten Gang. Nach zwei Jahren als Co- und anschließenden zwei Jahren als Chef-Trainer heißt es zuhause gegen den SSV Eggenfelden Abschiednehmen. Die Zukunft des Schwarzenfelders ist ja seit Kurzem geklärt. Er geht zurück zu seinem Ex-Klub Ettmansdorf – als sportlicher Leiter an der Seite von Mario Albert. Beim FC Tegernheim stehen Michael Fischer und Thomas Schneider in Dingolfing ein letztes Mal an der Seitenlinie. Das Trainerduo, das auch die sportliche Leistung innehat, hatte noch im alten Jahr seinen Abschied am Saisonende verkündet. Vergangenen Samstag durfte der Klassenerhalt gefeiert werden. Neuer Übungsleiter am Hohen Sand wird bekanntlich Andreas Lengsfeld. Die anderen sieben Oberpfälzer Landesliga-Klubs gehen mit ihrem altbewährten Trainer in die Saison 2026/27.Der 34. und letzte Spieltag im Überblick:





Sa., 16.05.2026, 14:00 Uhr TSV Bad Abbach Bad Abbach TSV Seebach Seebach 14:00 PUSH





Sa., 16.05.2026, 14:00 Uhr SpVgg Landshut SpV Landshut SpVgg Lam SpVgg Lam 14:00 PUSH





Sa., 16.05.2026, 14:00 Uhr FC Teisbach Teisbach FC Kosova Regensburg FC Kosova 14:00 PUSH





Sa., 16.05.2026, 14:00 Uhr FC Dingolfing Dingolfing FC Tegernheim Tegernheim 14:00 PUSH









Sa., 16.05.2026, 14:00 Uhr TB 03 Roding TB Roding TSV Bogen Bogen 14:00 PUSH







