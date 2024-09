Kapstadt Calling: Stader trainiert südafrikanische Fußballtalente Job in der Frauen-Bundesliga fällt ins Wasser

Anfang August war Maximilian Dahlke noch in Stade. Nun lebt er auf einem anderen Kontinent - und trainiert dort junge Fußballer.

Es ist noch dunkel, als Trainer Maximilian Dahlke mit seinem Team den Trainingsplatz betritt. Er trägt eine dicke Winterjacke, die ihn vor der Kälte schützt. Denn der 29-jährige Stader geht seiner Leidenschaft nicht in Deutschland nach, sondern in Südafrika.

Bei der Fleetwood Town International Football Academy, kurz FTIFA, und Hout Bay United trainiert Dahlke ein Nachwuchsteam. Fleetwood Town ist ein englischer Viertligist. Die FTIFA befindet sich aber nicht in Großbritannien, sondern ist ein Projekt zur Nachwuchsförderung in Kapstadt. Dass er Mitte August in ein neues Leben aufbrach, war bis vor kurzem noch nicht abzusehen.