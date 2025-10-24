Kapitänin und Torhüterin Repohl fällt vorerst aus

Die 31-Jährige, die in dieser Saison in sechs Pflichtspielen auf dem Platz stand, erlitt im Training eine Muskelverletzung am linken Oberschenkel. Aus diesem Grund hatte die Torhüterin aus dem Rheinland bereits das Heimspiel am Sonntag gegen den VfL Wolfsburg (1:5) verpasst. Ihre Vertreterin Charlotte Voll hatte bereits nach 30 Sekunden die Rote Karte gesehen und ist für die nächsten beiden Partien gesperrt. Jetzt rückt Keeperin Anne Moll, Bayers etatmäßige Nummer drei, in den Fokus.