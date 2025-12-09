Kapitänin bleibt: Jana Beuschlein verlängert bei den VfB-Frauen

Als Kapitänin ist Jana Beuschlein eine echte Identifikationsfigur. Ihre Mentalität, Leidenschaft und Führungsstärke machen sie zu einem wichtigen Bestandteil der Mannschaft. Aktuell spielt sie ihre dritte Saison im Trikot des VfB und hat in dieser Zeit bereits zwei Aufstiege sowie zwei Verbands-Pokalsiege mit ihren Teamkolleginnen gefeiert.

Sascha Glass, General Manager Frauenfußball, sagt: „Wir sind sehr froh, dass Jana das VfB-Trikot zwei weitere Jahre tragen wird. Als Kapitänin ist Jana auf und neben dem Platz ein sehr wichtiger Bestandteil des Teams. Durch ihre Bundesliga-Zeit in Hoffenheim und Köln bringt sie Erfahrung mit und war in der vergangenen Saison mit 16 Treffern an unserem zweiten Aufstieg in Folge beteiligt. Jana ist den Weg des VfB-Frauenfußballs von der Oberliga über die Regionalliga bis in die 2. Bundesliga mit uns gegangen – das wissen wir sehr zu schätzen und freuen uns, dass ihr Weg bei uns noch nicht zu Ende ist.“

Jana Beuschlein, seit Juli 2023 beim VfB, sagt: „Ich bin total froh, dass ich den Weg, den der VfB im Frauenfußball geht, weiter begleiten darf. Das Vertrauen, das mir der VfB entgegenbringt, möchte ich mit Leistung zurückzahlen. Ich bin nun seit der Oberliga dabei und fühle mich in der weiß-roten Familie sehr wohl. Beim VfB hat sich vieles im Bereich Frauenfußball entwickelt und ich habe richtig Bock, weiterhin ein Teil davon zu sein. In meiner Rolle als Kapitänin ist es mir zudem sehr wichtig, dass wir ein Team sind, bei dem sich jede wohlfühlt und Wertschätzung erfährt. Wir haben noch viele Highlights vor uns. Eines erwartet uns bereits im März 2026, wenn wir erstmals ein Heimspiel in der MHP Arena austragen werden. Gemeinsam können wir vieles erreichen.“