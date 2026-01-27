Kapitäne verlängern und Rückkehrer in der Kreisliga

– Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

In der Winterpause kehrt ein bekanntes Gesicht zu uns zurück: Himmet Hisil ist wieder da – und mit seiner Rückkehr schließen wir in der Winterpause unsere Transfers ab.

Himmet war über sechs Jahre lang ein fester Bestandteil unseres Vereins und hat als Torwart maßgeblich zu unseren Erfolgen beigetragen. Nach dieser langen gemeinsamen Zeit trennten sich die Wege für eine gewisse Phase – nicht ganz so, wie man es sich auf beiden Seiten gewünscht hätte. Doch trotz dieser Auszeit blieb eines immer bestehen: die gegenseitige Verbundenheit. Himmet war und ist ein Teil unseres Vereins.

Mit seiner Erfahrung, seiner Qualität zwischen den Pfosten und seiner Persönlichkeit bringt er zusätzliche Stabilität und Stärke in unsere Mannschaft. Besonders sein Auftreten auf und neben dem Platz machte ihn stets beliebt – ein absoluter Teamplayer, der Verantwortung übernimmt und die Mannschaft zusammenhält.

Wir freuen uns sehr, ihn wieder in unseren Reihen zu wissen und sind überzeugt, dass wir mit ihm einen wichtigen Schritt nach vorne machen. Willkommen zurück, Himmet – schön, dass du wieder da bist!

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

TV Altenstadt

Diese Informationen teilt der Verein auf Instagram mit:

Robin Ender Aslanboga (24), besser bekannt als „Altenstadt’s Undav“, hat seinen Vertrag beim TV Altenstadt verlängert und bleibt damit ein zentraler Bestandteil der Mannschaft. Als Kapitän, Top-Scorer der Mannschaft und eine der prägenden Figuren des Teams steht Aslanboga seit Jahren für Verantwortung, Konstanz und Qualität. In 87 Pflichtspielen erzielte der Offensivspieler 33 Tore und bereitete 63 weitere Treffer vor – insgesamt 96 direkte Torbeteiligungen, die seine enorme Bedeutung für das Altenstadter Offensivspiel eindrucksvoll unterstreichen. Mit seiner Führungsstärke auf und neben dem Platz ist Robin ein echtes Aushängeschild des Vereins. Die Vertragsverlängerung ist ein klares Zeichen für Vertrauen, Identifikation und gemeinsame Ambitionen. Verein, Mannschaft und Fans dürfen sich weiterhin auf einen Leader freuen, der vorangeht und Spiele entscheidet.

Eike Keller (26) ist der 2. Kapitän des TV Altenstadt – und aus der Mannschaft nicht wegzudenken. Als absoluter Leistungsträger steht Keller wie kaum ein anderer für Einsatz, Mentalität und Verlässlichkeit. Bekannt als echtes Ausdauer- und Laufmonster, ist der zentrale Mittelfeldspieler ein Dauerbrenner, der Woche für Woche vorangeht und das Spiel mit Intensität und Leidenschaft prägt. Seine Laufarbeit, Zweikampfstärke und Präsenz machen ihn zu einem unverzichtbaren Faktor im Altenstadter Spiel. Ein besonderer Meilenstein unterstreicht seine Bedeutung: Mit 100 Pflichtspielen ist Eike Keller der erste Spieler in der Vereinsgeschichte, der, die 100-Spiele-Marke geknackt hat - ein Symbol für Konstanz, Loyalität und Identifikation. Unermüdlich. Führungsstark. Unverzichtbar.

