Kapitän zum Zuschauen gezwungen

Für Nils Göwecke ist es derzeit eine ungewohnte Rolle: Der Kapitän des MTV Wolfenbüttel kann seiner Mannschaft aktuell nur von außen helfen. Auch beim Auswärtsspiel am Sonntag (15 Uhr) beim 1. FC Germania Egestorf-Langreder wird der 34-Jährige nicht auf dem Platz stehen. „Es war maximal unglücklich und hat mich tierisch genervt, dass ich nicht selbst auf dem Platz stehen konnte“, sagt Göwecke. Besonders schwer falle ihm, dass er seiner Mannschaft „mit meinem Stil“ nicht helfen könne. „Wenn man dann aber nicht aktiv sein kann, fühlt man sich einfach gefangen“, wird der Kapitän auf der Vereinshomepage mtv-kicker.de zitiert.

Innenbandverletzung bestätigt Befürchtungen Die Ursache für die Zwangspause liegt in einer Knieverletzung, die sich der Mittelfeldspieler beim 6:2-Erfolg gegen den FC Verden 04 zuzog. Nach einem Pressschlag wurde sein Bein unglücklich nach hinten durchgedrückt – eine MRT-Untersuchung bestätigte den Verdacht eines Innenbandrisses. Göwecke arbeitet bereits am Comeback, absolvierte erste koordinative Übungen und Belastungseinheiten. Doch insbesondere seitliche Bewegungen bereiten weiterhin Probleme. „Ich versuche alles, um Ende April wieder dabei zu sein, obwohl das schon optimistisch ist“, erklärt er.