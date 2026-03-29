Kapitän zum Zuschauen gezwungen

Für Nils Göwecke ist es derzeit eine ungewohnte Rolle: Der Kapitän des MTV Wolfenbüttel kann seiner Mannschaft aktuell nur von außen helfen. Auch beim Auswärtsspiel am Sonntag (15 Uhr) beim 1. FC Germania Egestorf-Langreder wird der 34-Jährige nicht auf dem Platz stehen.
„Es war maximal unglücklich und hat mich tierisch genervt, dass ich nicht selbst auf dem Platz stehen konnte“, sagt Göwecke. Besonders schwer falle ihm, dass er seiner Mannschaft „mit meinem Stil“ nicht helfen könne. „Wenn man dann aber nicht aktiv sein kann, fühlt man sich einfach gefangen“, wird der Kapitän auf der Vereinshomepage mtv-kicker.de zitiert.
Innenbandverletzung bestätigt Befürchtungen
Die Ursache für die Zwangspause liegt in einer Knieverletzung, die sich der Mittelfeldspieler beim 6:2-Erfolg gegen den FC Verden 04 zuzog. Nach einem Pressschlag wurde sein Bein unglücklich nach hinten durchgedrückt – eine MRT-Untersuchung bestätigte den Verdacht eines Innenbandrisses.
Göwecke arbeitet bereits am Comeback, absolvierte erste koordinative Übungen und Belastungseinheiten. Doch insbesondere seitliche Bewegungen bereiten weiterhin Probleme. „Ich versuche alles, um Ende April wieder dabei zu sein, obwohl das schon optimistisch ist“, erklärt er.
Auch sportlich ist die Partie in Egestorf für den Kapitän besonders. Das Hinspiel Mitte Februar verlor der MTV deutlich mit 0:4 – eine Begegnung, die Göwecke noch präsent ist. Vor allem das erste Gegentor, eingeleitet durch ein missglücktes Abspiel, sowie ein eigener Lattentreffer kurz vor dem 0:2 sind ihm im Gedächtnis geblieben.
Dennoch ordnet er die kommende Aufgabe realistisch ein: „Egestorf ist ein Bonusspiel.“ Deutlich schwerer wiegt für ihn, dass er auch in den direkten Duellen im Tabellenkeller fehlen wird. „Das ist ein herber Einschnitt.“
Personelle Lage bleibt angespannt
Neben Göwecke muss Trainer Deniz Dogan weitere Ausfälle kompensieren. Phil Brand (Urlaub), Niklas Richter (Gelbsperre), Joey Bock (krank) und Torhüter Eike Binder (Einsatz in der zweiten Mannschaft) stehen nicht zur Verfügung.
Immerhin gibt es auch leichte Entlastung: Francis Mbassi, Mark-Philip Wolf und Jonas Klöppelt kehren nach überstandenen Blessuren zurück, ebenso Steffen Suckel. Zudem rücken erneut Nachwuchsspieler wie Maximilian Fricke und Torhüter Mika Twardoch in den Kader.
Die Vorzeichen sind klar: Während Egestorf als Tabellendritter mit Ambitionen im oberen Tabellenbereich agiert, kämpft der MTV weiter um wichtige Punkte im unteren Drittel.
Ohne seinen Kapitän, aber mit neuem Mut aus den vergangenen Wochen, wird Wolfenbüttel versuchen, dem Favoriten dennoch Paroli zu bieten – auch wenn die personellen Voraussetzungen alles andere als ideal sind.