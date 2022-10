Kapitän wider Willen beim Rather SV Baris Atas wurde schnell zum Leader beim Rather SV – wenn auch nicht freiwillig.

Manchmal muss man in Leben zu seinem Glück gezwungen werden. So wie Baris Atas. Erst im Sommer wechselte der 32-Jährige zum Landesligisten Rather SV – und bekam vom neuen Trainer Deniz Aktag direkt die Kapitänsbinde. „Ich wollte das gar nicht“, lacht Atas heute rückblickend. Eigentlich hätten Matthias Fenster oder Keeper Max Möllemann das Amt übernehmen sollen.