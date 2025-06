Ab nächster Saison in Rot und Weiß aktiv: Noch Erftstädter Pascal Schiffer – Foto: Rocco Bartsch

Kapitän wechselt die Farben: Pascal Schiffer schließt sich Zülpich an Erftstadt-Lechenichs aktueller Kapitän will weiterhin auf Landesliga-Ebene Fußball spielen und wechselt im Sommer zum TuS Chlodwig Zülpich. Verlinkte Inhalte LL Mittelrhein St. 2 Glesch Teveren Zülpich Arnoldsweil. + 14 weitere

Ein Transfer mit Gewicht und Geschichte: Pascal Schiffer, langjähriger Kapitän und Identifikationsfigur des SC Germania Erftstadt-Lechenich, wird zur kommenden Saison das Trikot des TuS Chlodwig Zülpich überstreifen. Nach 13 Jahren in Erftstadt, in denen er sportlich wie emotional zu einem Fixpunkt des Vereins reifte, zieht es den 32-Jährigen nun in neue Gefilde – mit Respekt vor der Vergangenheit und klarem Blick auf die sportliche Zukunft.

"Pascal ist das natürlich alles andere als leichtgefallen", betont Zülpichs Trainer David Sasse gegenüber unserer Redaktion. "Nach über einem Jahrzehnt in Erftstadt, dem Aufstieg in die Mittelrheinliga, lässt man so einen Verein nicht einfach hinter sich. Aber Pascal hat sich für den Sport entschieden – für den Fußball, den er noch auf Landesliga-Niveau spielen möchte."

Mit dem Wechsel nach Zülpich bleibt Schiffer seiner sportlichen Linie treu. Der Offensivmann hat in seiner Laufbahn ausschließlich auf Landes- oder Mittelrheinliga-Niveau gespielt – neun Jahre davon in der Landesliga, weitere drei bis vier Jahre in der Mittelrheinliga. Ein erfahrener Mann, der nicht nur Qualität auf den Platz bringt, sondern auch Führungsstärke – gerade in einer Phase, in der beim TuS ein personeller Umbruch bevorsteht. "Wir haben viele erfahrene Spieler verloren", erklärt Sasse. "Robin Metternich geht, Alexander Ems, Robin Ritz und Maurice Hilger ebenfalls, und in der Winterpause haben wir Fabian Bentata an Vorgebirge verloren. Dass nun auch Benjamin Wiedenau aus körperlichen Gründen kürzertreten muss, war für uns ein zusätzlicher Rückschlag." Umso wertvoller sei es, mit Schiffer einen Spieler zu gewinnen, der Verantwortung übernimmt – auf wie neben dem Platz.