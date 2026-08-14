Kapitän vor Absprung? Das ist der Stand bei Alexander Hahn

Ein fitter Kapitän, der nicht einmal im Kader steht? Das hatte der MSV Duisburg am vergangenen Wochenende beim 3:0-Auftaktsieg über den SV Meppen exklusiv in der zweiten und dritten Liga. Die Entscheidung von Trainer Dietmar Hirsch war allerdings nachvollziehbar. Zudem stärkte er Alexander Hahn den Rücken: Man werde ihn noch brauchen, der Innenverteidiger gehe professionell damit um und es werde an der Kapitänsfrage nicht gerüttelt.
Auch Letzteres ist verständlich: Hahn hat nach seiner Ankunft 2024 zwei Jahre lang eine wichtige Rolle gespielt, da soll er natürlich nicht einfach abgesägt werden. Wäre die Lösung dann vielleicht ein Vereinswechsel? Der Reviersport berichtet zumindest von einem angeblichen Interesse der Regionalligisten 1. FC Bocholt und SV Drochtersen/Assel.
Aus Sicht von Alexander Hahn: Er wird seine Spiele machen, doch hat der 33-Jährige große Lust, ein Jahr lang als Ersatzmann zu fungieren und nur gelegentlich zum Einsatz zu kommen, bevor sein Vertrag ausläuft? Vielleicht will er lieber zu einem Klub, wo er wieder Stammspieler ist. Zum Beispiel bei einem der genannten ambitionierten Regionalligisten.
Aus Sicht des MSV: Hirsch moderiert das Thema derzeit gut, doch es wird ein Thema bleiben. So lange Hahn nicht spielt sowieso, und wenn er dann mal auf dem Rasen steht, auch. Es bietet Potenzial, zum Störungsfaktor zu werden. Deshalb will man keinen verdienten Spieler wie Hahn loswerden – aber wenn es für alle Seiten passt, wieso nicht?
Aus Sicht von Alexander Hahn: Es kann richtig schnell gehen, dann steht der Kapitän wieder in der Startelf. Denn Hahn ist Linksfuß, genau wie Ben Schlicke, der aktuell als linker Innenverteidiger spielt. Sollte Schlicke ausfallen, eine Pause bekommen oder warum auch immer nicht spielen, könnte Hahn erste Wahl als Ersatz sein. Hirsch will im Kader eben nur einen Ersatz-Innenverteidiger haben und hat sich zuletzt für Martin Ens entschieden. Doch wenn er im Vorfeld eines Spiels die Aufstellung auswählt, könnte es eher um die Pärchen Schlicke/Hahn und Fleckstein/Ens gehen. Ein Wechsel von der Tribüne in die Startelf ist durchaus möglich.
Aus Sicht des MSV: Mit drei Innenverteidigern kann man nicht durch die Saison gehen. Sollte Hahn gehen, braucht es einen Ersatz. Bestenfalls einen Linksfuß. Nicht einfach zu bekommen. Geben die Zebras Hahn ab, machen sie sich eine Baustelle auf und verlieren auch eine wichtige Persönlichkeit in der Kabine.