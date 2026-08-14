Kapitän vor Absprung? Das ist der Stand bei Alexander Hahn

Aus Sicht von Alexander Hahn: Es kann richtig schnell gehen, dann steht der Kapitän wieder in der Startelf. Denn Hahn ist Linksfuß, genau wie Ben Schlicke, der aktuell als linker Innenverteidiger spielt. Sollte Schlicke ausfallen, eine Pause bekommen oder warum auch immer nicht spielen, könnte Hahn erste Wahl als Ersatz sein. Hirsch will im Kader eben nur einen Ersatz-Innenverteidiger haben und hat sich zuletzt für Martin Ens entschieden. Doch wenn er im Vorfeld eines Spiels die Aufstellung auswählt, könnte es eher um die Pärchen Schlicke/Hahn und Fleckstein/Ens gehen. Ein Wechsel von der Tribüne in die Startelf ist durchaus möglich.

Aus Sicht des MSV: Mit drei Innenverteidigern kann man nicht durch die Saison gehen. Sollte Hahn gehen, braucht es einen Ersatz. Bestenfalls einen Linksfuß. Nicht einfach zu bekommen. Geben die Zebras Hahn ab, machen sie sich eine Baustelle auf und verlieren auch eine wichtige Persönlichkeit in der Kabine.