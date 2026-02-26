Kapitän von einst: Dühnen startet beim SV Polle

– Foto: SV Polle

Der SV Polle hat mit Mike Dühnen seinen zweiten Neuzugang für die Saison 2026/2027 vorgestellt. Der 20-jährige Offensivspieler kommt vom Haselünner SV und bringt Erfahrung aus der Emslandliga mit.

Mit seinem starken linken Fuß und seinen offensiven Qualitäten soll er neue Impulse setzen. Für den SV Polle ist er der zweite Neuzugang mit Blick auf die kommende Saison 2026/2027.

Der Kontakt zum SV Polle entstand über persönliche Verbindungen. Nun hat sich Dühnen für einen Wechsel entschieden und wird künftig die Offensive des Vereins verstärken.

Im Anschluss folgte der Schritt in den Herrenbereich zum Haselünner SV. Dort kam der 20-Jährige über zwei Jahre hinweg in der Emslandliga zum Einsatz und sammelte wichtige Spielpraxis auf höherem Niveau.

Mike Dühnen wurde in der Jugend beim JFV Haselünne ausgebildet, wo er zeitweise sogar die Kapitänsbinde trug. Dort entwickelte sich der Offensivspieler zu einer festen Größe und sammelte früh Verantwortung auf dem Platz.

