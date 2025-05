Kapitän verlässt Verbandsligisten in Richtung Hamburg

Unsere Nummer 4 und Capitan, Simeon Zahn verlässt uns nach der Saison in richtung Hamburg! Es wird Zeit auf eine tolle Karriere bei der TSG zurück zu blicken… Als Junger Spieler ist Simi mit uns 2017 in die Verbandsliga aufgestiegen und hat sich von da an stetig als Spieler wie auch als Mensch entwickelt. Wir wünschen dir in Hamburg bei deinem neuen Lebensabschnitt alles alles Gute

+++