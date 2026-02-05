Kapitän verlässt SV Leiselheim am Saisonende - nach dem Klassenerhalt?

Abdelkader Meslem (hinten in der Mitte des Bildes) möchte mit seinem Verein den Klassenerhalt sichern, bevor er ihn im Sommer verlassen wird. – Foto: Claus-Walter Dinger

Ein ereignisreiches Fußballjahr 2025 liegt hinter uns. Es ist Zeit, zurückzublicken und gleichzeitig nach vorne zu schauen: Mit dem FuPa Winter-TÜV. Wir haben die Vereine angeschrieben und einige Fragen gestellt. Heute im Fokus: Der SV Leiselheim. Zum A-Klassisten hat uns Abdelkader Meslem, Kapitän in Leiselheim, folgende Informationen übermittelt.

"Die Stimmung in der Mannschaft ist sehr gut und von großem Zusammenhalt geprägt. Auch wenn die Ergebnisse zwischenzeitlich nicht immer unseren Erwartungen entsprochen haben, haben wir im letzten Spiel des Jahres 2025 mit viel Herz, Leidenschaft und Einsatz verdient drei Punkte geholt. Dieses Gefühl nehmen wir mit, denn es gibt uns Selbstvertrauen, Mut und den festen Glauben an den Klassenerhalt."

"Was insgesamt gut lief, war, dass wir in vielen Spielen gezeigt haben, dass wir mithalten können. Die Mannschaft hat bewiesen, dass sie auch gegen starke Gegner über längere Phasen konkurrenzfähig ist und sich nicht verstecken muss. Gerade in diesen Spielen wurde deutlich, welches Potenzial im Team steckt.

Weniger gut lief hingegen die personelle Situation. In einigen Partien, in denen wir deutlichere Niederlagen hinnehmen mussten, waren wir stark von Verletzungen gebeutelt. Viele Ausfälle, darunter auch Langzeitverletzte, haben es uns schwer gemacht, stabil aufzutreten und die Spiele in unsere Richtung zu lenken. Dadurch konnten wir unser Leistungsvermögen nicht immer vollständig abrufen."

Gab es bereits VerÃ¤nderungen oder sind welche in der Winterpause geplant?

"Veränderungen sind in der Winterpause nicht groß geplant. Positiv ist jedoch, dass sich einige Langzeitverletzte, wie Philipp Schlösser, Pascal Bernert und Jakob Keil sich langsam zurückkämpfen und nun wieder schrittweise ins Mannschaftstraining einsteigen. Das gibt dem Team zusätzliche Optionen und neue Impulse. Abgänge haben wir keine."

Was sind die Ziele für die Rückrunde?



"Unsere Ziele für die Rückrunde sind ganz klar definiert: Wir wollen so viele Punkte wie möglich holen und am Ende den Klassenerhalt sichern. Darauf ist der volle Fokus der Mannschaft gerichtet.



Mein persönlicher Wunsch ist es ebenfalls, den Klassenerhalt zu erreichen. Gerade deshalb hat dieses Ziel für mich eine besondere Bedeutung, da ich dem Verein bereits im Winter mitgeteilt habe, dass ich ihn im Sommer verlassen werde. Umso wichtiger ist es mir, diese gemeinsame Zeit mit einem positiven Abschluss zu beenden und dem Verein den Verbleib in der Liga zu sichern."

Wer wird Meister, welche Teams steigen ab?

"Es ist schwer zu sagen, wer am Ende Meister wird. Monsheim macht momentan einen sehr guten Eindruck, aber in dieser Liga kann jeder gegen jeden gewinnen.



Was das Thema Abstieg betrifft, ist noch alles offen. Einige Mannschaften haben noch Nachholspiele, sodass sich die Tabelle bis zum Ende noch verändern kann. Für uns ist klar: Unser Ziel ist es, in dieser Liga zu bleiben und hoffentlich den Klassenerhalt zu schaffen."

