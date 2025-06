Kapitän verlängert

Bastian Joas verlängert seinen Vertrag mit dem TSV Weilimdorf um eine weitere Spielzeit, das gab der Kapitän im Rahmen der Wimpelübergabe vor dem letzten Saisonspiel bekannt. Der Verein und er hätten am Vorabend eine Einigung erzielt. Joas, der in seiner zweiten Saison bei Weilimdorf ist, wird nun also auch noch für eine dritte Spielzeit das Trikot der Weilimdorfer tragen. Er freue sich auf die Verbandsliga gemeinsam mit dem Team, ließ er zum Abschluss über Lautsprecher an Mannschaft und Zuschauende verlauten, bevor das Spiel gegen den SV Waldhausen angepfiffen wurde.