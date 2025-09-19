Kapitän Verlaat fehlt 1860 München lange – kehrt Glöckner zur Viererkette zurück?

München – Verzicht auf Rauten-Optik, Löwen-Logo auf schwarzem Stoff, in der Mitte das „Münchner Kindl“. So schaut es aus, das Wiesn -Sondertrikot des TSV 1860 . Auch das vierte Joma-Design sorgt für Aufsehen. Einige Fans lästern über den „Ukraine“-Kragen (Blau-Gelb), andere vermissen den typischen Wiesn-Style – den Trägern dürfte all das egal sein. Für sie geht es vorrangig darum, die Wiesn-Leiberl in Erfolgstrikots zu verwandeln.

Wiedergutmachung für Rostock ist angesagt, speziell in der ersten Halbzeit am Mittwoch hatten die Löwen ein verheerendes Bild abgegeben. Im Heimspiel gegen Hoffenheim II (Samstag, 16.30 Uhr, wir berichten live aus dem Grünwalder Stadion ) wollen die Löwen eine neue Erfolgsserie starten – im schicken Wiesn-Trikot. Bitter jedoch: Der Mann, der als Model diente (stilecht mit Schafkopfkarten), scheidet für die nächsten Wochen aus.

Wie berichtet, hat sich Jesper Verlaat eine schwere Muskelverletzung zugezogen. Was die Ausfalldauer angeht, hält sich der Verein bedeckt - Datenschutzgründe. Nach Informationen unserer Zeitung ist mit einer Ausfalldauer von fünf bis sechs Wochen zu rechnen – immerhin ist es nicht der befürchtete Muskelbündelriss. Trainer Patrick Glöckner sagte am Freitag: „Wenn der Kapitän ausfällt, der so eine solide Saison spielt, ist das ein herber Rückschlag. Wir müssen das als Mannschaft kompensieren. Es werden hoffentlich andere in die Bresche springen.“

TSG Hoffenheim II kommt mit 70 Fans zum Wiesn-Heimspiel gegen 1860 München im Grünwalder Stadion

In Rostock wurde Verlaat von Raphael Schifferl vertreten. Der Ex-Hachinger wäre auch für Samstag der logische Nachrücker. Ob mit Verlaats Ausfall wie in Rostock ein Systemwechsel einhergeht, ist noch unklar – die Viererkette bleibt aber laut Glöckner eine Option. „Das ist ja immer auch ein Stück weit gegnerabhängig“, sagte der Coach: „Aber natürlich ist es eine Überlegung wert, ja.“

Gut für 1860: Bei Hoffenheims U 23 fällt einer der Besten aus: Defensivstratege Ruben Reising (29) hat sich beim 1:2 in Köln eine Gelb-Rote Karte eingehandelt. Mit von der Partie ist aber einer, der 3,8 Millionen Menschen hinter sich weiß: TikTok-Star Nader Jindaoui (28). Kein Stammspieler, aber ein Joker für die Außenbahn. Kleiner Trost für 1860: Das Kräfteverhältnis auf den Rängen spricht eine andere Sprache: Nur 70 Fans aus Hoffenheim tragen zu einer wie immer ausverkauften Giesinger Kulisse bei. (Uli Kellner)