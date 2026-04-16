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Kapitän und Vize verlängern
Leck und Üstün bleiben Eintracht Baunatal erhalten
Der GSV Eintracht Baunatal treibt die Kaderplanung für die Saison 2026/27 weiter voran – und setzt dabei auf zentrale Figuren. Niklas Leck und Fatih Üstün haben dem Klub laut Vereinsangaben ihre Zusage gegeben und werden auch in der kommenden Spielzeit das blau-weiße Trikot tragen. Damit bleiben nicht nur zwei Leistungsträger an Bord, sondern auch die Führungsachse: Leck ist Kapitän, Üstün sein Stellvertreter.
Bereits zuvor hatte die Eintracht – neben dem Trainerduo Tobias Oliev/Hendrik Bestmann – eine ganze Reihe an Verlängerungen bekanntgegeben. Genannt wurden unter anderem Marvin Krössin, Leon Geib, Nicolai Jabornig, Noah Spitzer, Steven Rinas, Robin Rinas, Ole Koch sowie zuletzt Justin Wieczorek, Leon-Maurice Ständer, Jean Dannhauer, Liam Bär, Alessio Bonanno und Cem Demircan. Leck und Üstün ergänzen dieses Gerüst nun um zwei Spieler, die auch abseits des Platzes Verantwortung tragen.
Drei Neuzugänge bereits fest
Parallel zur Verlängerungswelle stehen in Baunatal auch die ersten Verstärkungen fest: Kevin Nennhuber kommt vom CSC 03 Kassel, Paul Degenhardt und Jan-Luca Korte wechseln vom FSV Wolfhagen an den Langenberg. Während Leck und Üstün für Kontinuität im bestehenden Kern sorgen, markieren die drei Neuen den nächsten Schritt in der Kaderformung – mit Blick auf frische Impulse und Konkurrenzkampf.
Weitere Personalentscheidungen will der Verein in den kommenden Wochen nachreichen.