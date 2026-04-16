Kapitän und Vize verlängern

Bereits zuvor hatte die Eintracht – neben dem Trainerduo Tobias Oliev/Hendrik Bestmann – eine ganze Reihe an Verlängerungen bekanntgegeben. Genannt wurden unter anderem Marvin Krössin, Leon Geib, Nicolai Jabornig, Noah Spitzer, Steven Rinas, Robin Rinas, Ole Koch sowie zuletzt Justin Wieczorek, Leon-Maurice Ständer, Jean Dannhauer, Liam Bär, Alessio Bonanno und Cem Demircan. Leck und Üstün ergänzen dieses Gerüst nun um zwei Spieler, die auch abseits des Platzes Verantwortung tragen.

Drei Neuzugänge bereits fest