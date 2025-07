Kapitän und Rekordtorjäger des Oberligisten: Wie ist seine Zukunft?

1. Spieltag

Fr., 01.08.25 18:30 Uhr FC Grimma - SC Freital

Fr., 01.08.25 20:00 Uhr VfB Auerbach 1906 - VfL Halle 1896

Sa., 02.08.25 14:00 Uhr 1. SC 1911 Heiligenstadt - VfB Germania Halberstadt

Sa., 02.08.25 14:00 Uhr Bischofswerdaer FV 08 - FC Einheit Rudolstadt

Sa., 02.08.25 14:00 Uhr RSV Eintracht 1949 - FSV Budissa Bautzen

So., 03.08.25 14:00 Uhr VfB Empor Glauchau - VfB 1921 Krieschow

So., 03.08.25 14:00 Uhr 1. FC Lok Stendal - VFC Plauen

So., 03.08.25 14:00 Uhr FC Einheit Wernigerode - SG Union Sandersdorf



2. Spieltag

Fr., 08.08.25 18:30 Uhr SC Freital - Bischofswerdaer FV 08

Sa., 09.08.25 14:00 Uhr VfL Halle 1896 - RSV Eintracht 1949

Sa., 09.08.25 14:00 Uhr VfB 1921 Krieschow - FC Einheit Wernigerode

So., 10.08.25 14:00 Uhr FSV Budissa Bautzen - FC Grimma

So., 10.08.25 14:00 Uhr FC Einheit Rudolstadt - 1. FC Lok Stendal

So., 10.08.25 14:00 Uhr VFC Plauen - VfB Empor Glauchau

So., 10.08.25 14:00 Uhr SG Union Sandersdorf - 1. SC 1911 Heiligenstadt

So., 10.08.25 14:00 Uhr VfB Germania Halberstadt - VfB Auerbach 1906



3. Spieltag

Fr., 22.08.25 18:00 Uhr Bischofswerdaer FV 08 - FSV Budissa Bautzen

Sa., 23.08.25 14:00 Uhr 1. SC 1911 Heiligenstadt - VfB Auerbach 1906

Sa., 23.08.25 14:00 Uhr VfB Empor Glauchau - FC Einheit Rudolstadt

Sa., 23.08.25 14:00 Uhr SG Union Sandersdorf - VfB 1921 Krieschow

So., 24.08.25 14:00 Uhr 1. FC Lok Stendal - SC Freital

So., 24.08.25 14:00 Uhr FC Grimma - VfL Halle 1896

So., 24.08.25 14:00 Uhr RSV Eintracht 1949 - VfB Germania Halberstadt

So., 24.08.25 15:00 Uhr FC Einheit Wernigerode - VFC Plauen