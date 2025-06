Kapitän und Keeper bleiben an Bord

Trabner, Kapitän und Dauerbrenner, bleibt dem TSV auch in seiner vermutlich 13. Saison treu. Knapp 250 Einsätze im rot-weiß-blauen Trikot machen den technisch versierten Linksfuß längst zu einer Institution. Auf dem Feld überzeugt er mit Spielübersicht, präzisen Diagonalbällen und Ruhe in hektischen Phasen – neben dem Platz gilt er als Integrationsfigur und Führungsstimme. Seine Vertragsverlängerung ist ein Signal der Beständigkeit und Wertschätzung gleichermaßen.

Ebenso erfreulich ist die Weiterverpflichtung von Ümüt Cakir. Der offensive Allrounder war erst im Winter nach Rothwesten gewechselt – und wurde auf Anhieb zum belebenden Element. Mit Einsatzfreude, Humor und Teamgeist überzeugt er in Kabine wie auf dem Platz. Seine Doppelbelastung an einem Wochenende – erst in der zweiten Mannschaft, dann direkt in der Ersten – unterstreicht seinen unbändigen Willen. Der Verein hält an einem Spieler fest, der nicht nur sportlich, sondern auch atmosphärisch wichtig geworden ist.