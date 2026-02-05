Kapitän und Identifikationsfigur verlängert beim SC 1920 Oberhausen Eine ganz wichtige Personalie für die kommende Saison kann der SC 1920 Oberhausen vermelden. von Marcel Eichholz · Heute, 13:30 Uhr · 0 Leser

David Möllmann bleibt dem SC 1920 Oberhausen weiter treu. – Foto: Wolfgang Schwarz

Nur wenige verkörpern die DNA eines Vereines so, wie David Möllmann beim SC 1920 Oberhausen. Der 33-Jährige ist Kapitän, Führungsspieler, Standardspezialist und noch so viel mehr für den Bezirksligisten. Nun hat er seinen Vertrag um ein weiteres Jahr verlängert und steht dem Club damit auch in der kommenden Spielzeit als Identifikationsfigur zur Verfügung.

Bis auf ein dreijähriges Intermezzo war Möllmann stets für den SC 1920 aktiv. Weit über 300 Partien hat er in seiner langen Laufbahn für die Blau-Gelben absolviert. Zumeist als Stammkraft in der ersten Mannschaft, doch auch als Unterstützung in der Reserve ist er ein wichtiger Pfeiler, auf den der Verein bauen kann. Wenig überraschend ist es da, dass für die Vertragsverlängerung ein "kurzes Telefongespräch" zwischen Möllmann und Teammanager Kilian Lang ausreichend war - so teilt es der Verein mit. >>> Das ist David Möllmann "David ist in unserem Verein nicht mehr wegzudenken. Er ist nicht nur Taktgeber und Führungsspieler, sondern auch noch extrem wichtig für den Gesamtverein! Er gibt alles für 'unseren' und 'seinen' Verein, daher war es uns extrem wichtig, schnell Nägel mit Köpfen zu machen und so einen Spieler weiter bei uns in der Mannschaft zu halten", betont Lang. "Die Qualität ist groß, er macht jeden Spieler besser und hat eine unglaubliche Ruhe am Ball. Hinzu kommt, dass jeder Freistoß von ihm wie ein Elfmeter ist. Er ist aus unserer Mannschaft nicht wegzudenken! Seine frühzeitige Verlängerung, soll auch ein Fingerzeig für unsere Zukunft sein“, führt der Teammanager weiter aus.