Kapitän und Identifikationsfigur verlängert beim SC 1920 Oberhausen

Nur wenige verkörpern die DNA eines Vereines so, wie David Möllmann beim SC 1920 Oberhausen. Der 33-Jährige ist Kapitän, Führungsspieler, Standardspezialist und noch so viel mehr für den Bezirksligisten. Nun hat er seinen Vertrag um ein weiteres Jahr verlängert und steht dem Club damit auch in der kommenden Spielzeit als Identifikationsfigur zur Verfügung.
Bis auf ein dreijähriges Intermezzo war Möllmann stets für den SC 1920 aktiv. Weit über 300 Partien hat er in seiner langen Laufbahn für die Blau-Gelben absolviert. Zumeist als Stammkraft in der ersten Mannschaft, doch auch als Unterstützung in der Reserve ist er ein wichtiger Pfeiler, auf den der Verein bauen kann. Wenig überraschend ist es da, dass für die Vertragsverlängerung ein "kurzes Telefongespräch" zwischen Möllmann und Teammanager Kilian Lang ausreichend war - so teilt es der Verein mit.
"David ist in unserem Verein nicht mehr wegzudenken. Er ist nicht nur Taktgeber und Führungsspieler, sondern auch noch extrem wichtig für den Gesamtverein! Er gibt alles für 'unseren' und 'seinen' Verein, daher war es uns extrem wichtig, schnell Nägel mit Köpfen zu machen und so einen Spieler weiter bei uns in der Mannschaft zu halten", betont Lang. "Die Qualität ist groß, er macht jeden Spieler besser und hat eine unglaubliche Ruhe am Ball. Hinzu kommt, dass jeder Freistoß von ihm wie ein Elfmeter ist. Er ist aus unserer Mannschaft nicht wegzudenken! Seine frühzeitige Verlängerung, soll auch ein Fingerzeig für unsere Zukunft sein“, führt der Teammanager weiter aus.
Möllmann selbst äußert sich wie folgt: "Zunächst einmal habe ich selbst noch große Lust, Fußball zu spielen und das ganze kann ich mir sowieso bei keinem anderen Verein als beim 'Spielclub' vorstellen! Der Verein ist mir enorm wichtig und mir gefällt der Weg, den wir gemeinsam gehen und auch in Zukunft gehen wollen. Die Truppe und auch die 'jungen Wilden' entwickeln sich kontinuierlich weiter und auch ich möchte dazu beitragen, dass die Jungs noch besser werden. Das ist meine Aufgabe als Kapitän und auch als Führungsspieler.
Ich freue mich, weiter Teil des Vereines und der Mannschaft zu sein und hoffe, dass wir gemeinsam mit Mannschaft, Verantwortlichen und Fans so eine starke Einheit bilden. Wir sind und bleiben gemeinsam weiter hungrig auf Erfolge!“
Nach dem Gewinn der Hallenstadtmeisterschaft Oberhausen konnte der SC 1920 auch beim Rückrundenstart ein Zeichen setzten. Gegen den Tabellenführer der Bezirksliga, Gruppe 5, den Duisburger FV 08, gab es ein 3:3-Unentschieden, wobei der Spielclub bis in die Nachspielzeit als der sichere Sieger aussah. Weiter geht es in der Liga am Sonntag mit dem Auswärtsspiel beim Mülheimer SV 07 (15.30 Uhr, FuPa-Liveticker). Im Klassement sind die beiden Teams Nachbarn, der SC hat allerdings vier Punkte weniger auf dem Konto.
