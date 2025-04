Kapitän Ünal Tosun sichert Türkgücü München einen Punkt bei Schwaben Augsburg

Durch das Remis in Augsburg bleibt Türkgücü München weiterhin hinter Hankofen-Hailing auf einem direkten Abstiegsplatz. Der Live-Ticker.

München – Für Türkgücü München gibt es weiter Hoffnung im Abstiegskampf. Trotz der Niederlage am vergangenen Wochenende gegen die SpVgg aus Bayreuth beträgt der Abstand auf die SpVgg Hankofen-Hailing und damit einen Relegationsplatz lediglich zwei Punkte.

Einen großen Schritt in Richtung möglichen Klassenerhalt gingen die Münchner vor der bitteren Niederlage gegen die Vorwoche. Denn im direkten Keller-Duell am 01. April gegen den Konkurrenten und Aufsteiger Hankofen setzte sich die Mannschaft von Trainer Alper Kayabunar auswärts mit 2:0 durch.

Durch diese Ausgangslage könnte Türkgücü mit einem Sieg am heutigen Freitagabend die direkten Abstiegsränge vorerst verlassen. Mit dem TSV Schwaben Augsburg wartet allerdings eine der formstärksten Mannschaften der Regionalliga Bayern auf die Münchner.

Zwölf Punkte seit der Winterpause – Türkgücü muss bei formstarken Schwabenrittern ran

In sieben Spielen seit der Winterpause mussten sich die Schwabenritter lediglich einmal geschlagen geben. Zwölf Punkte sprangen dabei insgesamt für die Fuggerstädter heraus. Unter anderem konnte der TSV Remis gegen Buchbach und Illertissen plus einen Auswärtssieg beim Spitzenreiter aus Schweinfurt einfahren. Damit konnten die Augsburger einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt gehen.

Diesen will auch Türkgücü München heute machen. Ein Sieg könnte nämlich auch den punktgleichen Tabellenletzten aus Bamberg weiter auf Distanz halten. Die Oberfranken müssen zeitgleich gegen die Amateure des FC Bayern München ran. Anstoß der Partie im Augsburger Rosenaustadion ist um 19 Uhr. Wir berichten im Live-Ticker. (seb)