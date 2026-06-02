Kapitän Tönnies bleibt: BW Lohne setzt auf seine Identifikationsfigur Rekordspieler führt die Blau-Weißen auch nach dem Abstieg in der Oberliga an von red · Heute, 12:04 Uhr · 0 Leser

– Foto: BW Lohne

Der Neustart des BW Lohne erhält eine wichtige personelle Grundlage: Kapitän Thorsten Tönnies wird den Blau-Weißen auch nach dem Abstieg die Treue halten und in der kommenden Saison in der Oberliga auflaufen.

Mit 362 Einsätzen ist der 35-Jährige der Rekordspieler der Regionalliga Nord. Für BW Lohne ist Tönnies jedoch weit mehr als nur eine beeindruckende Zahl. Der gebürtige Lohner wurde im Verein ausgebildet, sammelte Erfahrungen bei Werder Bremen II, VfB Oldenburg und SSV Jeddeloh, bevor er zu seinem Heimatverein zurückkehrte. Nun übernimmt er auch in einer sportlich schwierigen Phase Verantwortung. „BW Lohne ist mein Verein und meine Heimat“, betont Tönnies. „Gerade nach so einer Saison war für mich klar, dass ich noch nicht aufhören kann, sondern weiter für den Verein Verantwortung übernehmen muss.“

Führungsfigur für den Neustart Der Kapitän blickt trotz des Abstiegs mit Zuversicht auf die kommenden Monate: „Gemeinsam mit dem neuen jungen Team werden wir den Neustart angehen. Ich freue mich darauf, weiter vor unseren Fans auf dem Platz zu stehen.“ Für den sportlichen Leiter Luca Scheibel besitzt die Verlängerung eine besondere Bedeutung. „Torte verkörpert alles, wofür BW Lohne steht: Leidenschaft, Identifikation und Einsatzbereitschaft“, sagt Scheibel. Gerade in einer Mannschaft, die vor einem personellen Umbruch steht, sei seine Rolle unverzichtbar: „Dass unser Kapitän auch in der Oberliga vorangeht und die jungen Talente an die Hand nimmt, ist ein enorm wichtiges Signal für den gesamten Verein.“