Kapitän Timm Keller wurde als bester Spieler des Turniers ausgezeichne

Der SV Eichede jubelte über den dritten Platz bei der deutschen Meisterschaft im Futsal. – Foto: SV Eichede

Die U17 des SV Eichede hat am Wochenende des 21. und 22. März den dritten Platz bei der deutschen Futsal-Meisterschaft in Duisburg erreicht. Dabei überzeugte das Team vor allem durch mannschaftliche Geschlossenheit.

Zwei Tage hatte Siniša Gaćanović Zeit, seine Stimme zu schonen. Und doch war der U17-Trainer des SV Eichede noch etwas heiser, als er am Dienstagabend auf das spektakuläre Wochenende zurückblickte. Bei der deutschen Futsal-Meisterschaft in Duisburg war seine Mannschaft sensationell auf dem dritten Platz gelandet. „Es war ein emotionales Erlebnis für uns alle. Dass meine Stimme etwas darunter gelitten hat, nehme ich gerne in Kauf“, sagte der Coach lachend.

Erstmals überhaupt hatte sich der SV Eichede für ein bundesweites Hallenturnier qualifiziert. Der Weg nach Duisburg war lang: Am 11. Januar gewann das Team in Sandesneben die Kreismeisterschaft, am 7. Februar folgte in Henstedt-Ulzburg der Titel bei der Landesmeisterschaft. Und am 15. Februar gelang in Harburg der Sieg bei der Norddeutschen Meisterschaft – ein historischer Erfolg.

Professionelle Bedingungen und besondere Momente

Am Freitagvormittag trat das Team mit dem Bus die Anreise nach Duisburg an. Untergebracht waren Spieler und Trainer in der Sportschule Wedau. „Wir haben vor Ort schnell gemerkt, dass der gesamte Rahmen sehr strukturiert und professionell war“, erklärte Gaćanović. Vor dem Abschlusstraining am Freitagabend standen ein Fototermin sowie ein Videodreh an. Tags darauf veröffentlichte der DFB einen Clip, in dem der Mannschaftskader des SV Eichede zur DFB-Pokal-Einlaufmusik präsentiert wurde. „Dieses Video ist echt Gänsehaut“, sagte der Trainer.

Starker Turnierstart

Sportlich bewies die Mannschaft am Samstag sofort ihre Anpassungsfähigkeit, die sie auch in der Regionalliga Nord auszeichnet. Im Auftaktspiel gelang ein 4:3-Erfolg gegen den SV Heimstetten. Wenige Sekunden vor dem Abpfiff traf Timm Keller, der zuvor bereits alle drei Tore erzielt hatte, zum umjubelten Siegtreffer. „Das war für alle eine riesige Freude und auch eine große Erleichterung“, sagte Gaćanović. Denn durch den Auftaktsieg war das Team bereits für das Halbfinale qualifiziert.

Im zweiten Spiel machte die Mannschaft durch einen 4:2-Sieg gegen den SC Staaken den Gruppensieg perfekt. Anton Sperhake, Lasse Andresen, Marius Müller und Carlo Meinert erzielten die Tore.

Bitteres Halbfinale gut verkraftet

„Ich fand es beeindruckend, wie die Jungs auf den Punkt genau funktioniert haben. Das ist eine echte Qualität – und das haben sie in Duisburg erneut bewiesen“, sagte Gaćanović. Im Halbfinale ging es am Sonntagmorgen gegen die SG Germania Wiesbaden. Nachdem die Partie regulär 1:1 geendet war, unterlag das Team unglücklich mit 2:3 im Sechsmeterschießen.

„Natürlich waren wir enttäuscht, aber die Jungs haben sich super schnell gesammelt.“

Starke Reaktion und Platz drei

Die Reaktion zeigte die Mannschaft kurz darauf im Spiel um Platz drei. Durch einen 3:0-Erfolg über den SC Fortuna Köln gelang der Sprung aufs Podium. Keller, Sperhake und Müller waren für den SV Eichede erfolgreich.

Da sich Torwart Filip Wiczynski am Schienbein verletzt hatte, war Feldspieler Francis Jandt zwischen die Pfosten gerückt. Gaćanović: „Diese mannschaftliche Geschlossenheit war wirklich bemerkenswert. Die Jungs haben sich diesen dritten Platz mehr als verdient. Wir als Trainerteam sind wahnsinnig stolz.“

Auszeichnung für Keller

Parallel zur Bronzemedaille erhielt der SV Eichede noch eine Individual-Auszeichnung: Timm Keller wurde als bester Spieler des Turniers ausgezeichnet. „Wir freuen uns alle sehr für Timm. Er ist ein vorbildlicher Teamspieler, der immer mit Leistung vorangeht“, sagte Gaćanović.