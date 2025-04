Sven Moseler führte Jüchen zum Sieg. – Foto: Yvonne Schlechtriem Fotografie

Kapitän Sven Moseler führt Jüchen zum Quadruple In seinem letzten Pokalspiel für den Landesligisten aus Jüchen zeigt der 32-Jährige noch einmal, warum er so wichtig ist für sein Team. Verlinkte Inhalte Kreispokal GV/NE VfL Jüchen Grevenb.-Süd Sven Moseler

Im Rhein-Kreis Neuss kennt kein Spieler die Kreispokaltrophäe so gut wie Sven Moseler, der in seinem letzten Pokalspiel für den VfL zum Spieler des Spiels gekürt wurde. Der Kapitän des VfL Jüchen-Garzweiler reckte die Trophäe am Ostermontag nach dem 2:0-Erfolg gegen Gastgeber 1. FC Grevenbroich-Süd zum vierten Mal in Folge in die Höhe. Nachdem die Viktoria im vergangenen Jahr als erste Mannschaft den Titel dreimal hintereinander holen konnte, baute die Viktoria ihren Rekord mit dem vierten Kreispokalsieg in Folge weiter aus.

Mo., 21.04.2025, 16:00 Uhr 1. FC Grevenbroich-Süd Grevenb.-Süd VfL Jüchen-Garzweiler VfL Jüchen 0 2 Abpfiff + Video Der Innenverteidiger und Kapitän Sven Moseler führte seine Mannschaft in den vergangenen vier Jahren immer mit der Binde am Arm zum Titel. Einen weiteren Pokalsieg wird er mit dem VfL Jüchen-Garzweiler jedoch nicht mehr feiern. Nach sechs Jahren im Trikot der Viktoria endet im Sommer seine Zeit in Jüchen. Gemeinsam mit seinem Bruder Pascal wechselt der 32-Jährige zurück zu seinem Heimatverein Spvg Odenkirchen. Und das, obwohl beide Vereine noch nicht wissen, in welcher Liga es nächste Saison weitergeht. Während der VfL weiter um den Aufstieg in die Oberliga spielt, kämpft der neue Verein der Moseler-Brüder um den Klassenerhalt in der Bezirksliga.

Mit über 30 etwas kürzertreten „Wir sind jetzt beide über 30 und wollen deswegen sportlich etwas kürzertreten. Zudem sind wir beide beruflich gebunden, weshalb wir uns dafür entschieden haben, nach tollen sechs Jahren nach Odenkirchen zurückzukehren“, erklärt Moseler. In seinem letzten Pokalspiel für den VfL ließ er als Abwehrchef der Viererkette kaum eine Chance zu, wodurch der Viktoria die weiße Weste nicht mehr zu nehmen war. Trotzdem war der Kapitän, der mit seinem Team als haushoher Favorit in das Finale ging, nicht ganz zufrieden. „Besonders in der ersten Halbzeit war das Spiel sehr zäh. Wir waren dann doch sehr darauf bedacht keinen Fehler zu machen. Obwohl wir wenig zugelassen haben und in meinen Augen auch die bessere Mannschaft waren, hätte am Ende jeder Fehler entscheidend sein können“, berichtet er.