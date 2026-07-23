Kapitän steht: SSV Jeddeloh legt Führungsstruktur fest Siala übernimmt das Kapitänsamt – sechsköpfiger Mannschaftsrat soll Verantwortung tragen von red · Heute, 17:30 Uhr · 0 Leser

Der SSV Jeddeloh II hat kurz vor dem Saisonstart seine Führungsstruktur für die kommende Spielzeit bekannt gegeben. Gazi Siala wird die Mannschaft künftig als Kapitän auf das Feld führen. Zum Stellvertreter des neuen Spielführers wurde Niklas von Aschwege ernannt.

Mit der Besetzung setzt der Regionalligist auf erfahrene Akteure, die sowohl auf als auch neben dem Platz Verantwortung übernehmen sollen. Siala übernimmt das Kapitänsamt Gazi Siala trägt in der neuen Saison die Kapitänsbinde und wird die Mannschaft als erster Ansprechpartner auf dem Platz anführen. Unterstützt wird er dabei von Niklas von Aschwege, der als Vizekapitän fungiert.

Beide Spieler sollen mit ihrer Erfahrung und Führungsqualität eine zentrale Rolle innerhalb des Teams einnehmen. Sechsköpfiger Mannschaftsrat Neben Siala und von Aschwege gehören auch Pascal Steinwender, Kamer Krasniqi, Simon Brinkmann und Fynn Friedrichs dem Mannschaftsrat an.