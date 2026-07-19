Kapitän Philipp Pless bleibt

– Foto: Robin Rudel/Pressefoto Rudel f

Der 35-jährige Torspieler wechselte im Jahr 2019 an die Giebelstraße und prägte seitdem eine der erfolgreichsten Phasen der Vereinsgeschichte entscheidend mit. Gemeinsam feierten Verein und Spieler bereits drei Süddeutsche Meisterschaften sowie fünf Deutsche Meisterschaften. So oft wie Pless ist noch kein anderer Spieler für den TSV in der Futsal-Bundesliga aufgelaufen. Ganze 95 Spiele absolvierte der deutsche Nationalspieler bisher für den Rekordmeister. An diese erfolgreiche Zusammenarbeit soll auch in Zukunft angeknüpft werden.

„Man wird nicht ohne Grund in den letzten drei Jahren in Folge Meister. Das ist die Konsequenz aus der Arbeit, die wir als Team jeden Tag reinstecken, und aus dem Anspruch, den wir alle gemeinsam an uns haben. Genau deshalb will ich Teil dieser Mannschaft und dieses Vereins bleiben und weiter daran mitarbeiten. Ich bin extrem dankbar, ein Teil davon sein zu dürfen“, so Kapitän Philipp Pless.

„Philipp steht synonym für das, was diesen Verein ausmacht: Beständigkeit, Ehrgeiz und Anspruch an sich selbst. Seine Erfahrung und seine Persönlichkeit sind für unser Team auch abseits des Feldes von unschätzbarem Wert. Auf dem Feld hat er sich jede Saison gesteigert und ist nicht zu Unrecht der Top-Torhüter der Futsal-Bundesliga. Wir sind sehr froh, dass er als Kapitän weiterhin vorangeht“, so Weilimdorfs Vorstandsvorsitzender Daniel Nötzold.