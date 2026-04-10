Kapitän Paul: "Wir können sehr unangenehm sein"

Der VfB Peine rangiert mit 19 Punkten aus 17 Spielen auf Platz 13 und befindet sich mitten im Abstiegskampf. Der Vorsprung auf die Abstiegsränge ist gering, jeder Punktgewinn hat entsprechend hohe Bedeutung. Während Groß Lafferde die sportliche Realität bereits akzeptiert hat, steht Peine unter Zugzwang.

Die tabellarische Ausgangslage ist eindeutig, die psychologische hingegen differenziert. Der SV Teutonia Groß Lafferde steht mit nur sechs Punkten aus 19 Spielen abgeschlagen auf dem 15. Tabellenplatz und weist mit 20:74 Toren die schwächste Bilanz der Liga auf.

Kapitän Tim Paul beschreibt die Situation der Gastgeber ungewöhnlich offen. „Wir wissen schon seit der Winterpause, dass wir wahrscheinlich absteigen werden. Das hat sich jetzt auch nicht geändert“, sagt er. „Ich persönlich glaube auch nicht, dass wir noch so viele Punkte holen werden. Also, wir sind abgestiegen.“

Gerade daraus zieht die Mannschaft jedoch eine gewisse Freiheit. „Dementsprechend können wir befreit und ohne Druck aufspielen, weil wir genau wissen: Das Ding ist erledigt“, so Paul. „Aber wir können bis zum Saisonende noch Bezirksliga spielen und versuchen, den einen oder anderen zu ärgern.“

Dass dies phasenweise gelingt, habe die Mannschaft bereits gezeigt. „Das ist uns ja auch schon gelungen – sowohl gegen Lauingen, als wir den Punkt geholt haben, als auch in anderen Spielen, in denen wir lange gut mitgehalten haben.“

Hoffnung auf Heimvorteil und Platzverhältnisse

Ein möglicher Faktor könnte erneut der heimische Platz sein. „Wir sind guter Dinge, dass wir am Sonntag bei uns auf unserem schwer bespielbaren Platz auch VfB Peine ärgern können“, erklärt Paul.

Zugleich sieht er den Druck klar beim Gegner: „Wir wissen, die haben Druck, die müssen gewinnen, die sind im Abstiegskampf – und wir können sehr unangenehm sein.“ Das Ziel formuliert der Kapitän entsprechend zurückhaltend: „Wir erhoffen uns was Zählbares gegen VfB Peine.“

Die personelle Situation stellt jedoch weiterhin ein zentrales Problem dar. „Wir haben schon die ganze Saison und jetzt auch seit Start der Rückrunde starke Personalprobleme“, sagt Paul.

Ein regulärer Kader sei kaum verfügbar: „Wir haben noch kein Spiel aus eigener Kraft geschafft, aus Spielern der ersten Herren anzutreten.“ Unterstützung aus der zweiten Mannschaft und der A-Jugend sei zur Regel geworden.

Auch für das anstehende Spiel zeichnet sich ein ähnliches Bild ab: „Wir werden mit Mühe und Not eine Mannschaft auf den Platz kriegen“, so Paul. „Einige werden wieder angeschlagen spielen müssen.“

Der VfB Peine reist mit Rückenwind an. Zuletzt gewann die Mannschaft mit 1:0 gegen den Tabellenzwölften SV Arminia Vechelde und verschaffte sich damit etwas Luft im Tabellenkeller.

Gleichzeitig verweist Paul auf die Qualität des Gegners: „Wir wissen auch um die Qualität. Die standen am Anfang der Saison noch relativ weit oben und sind erst zum Ende der Hinrunde etwas abgerutscht.“ Insbesondere offensiv sieht er Stärken beim Gegner: „Wir kennen die offensive Qualität vom VfB und wissen, dass da einiges auf uns zukommen wird.“

Enges Hinspiel als Referenz

Das Hinspiel verlief deutlich ausgeglichener, als es die aktuelle Tabellenkonstellation vermuten lässt. Der VfB Peine setzte sich knapp mit 3:2 durch, nachdem Groß Lafferde zwischenzeitlich in Führung gegangen war.

Für die Gastgeber könnte dies ein Ansatzpunkt sein. „Wir werden versuchen, möglichst lange mitzuhalten, VfB die Stirn zu bieten und sie bei uns zu Hause zu ärgern“, sagt Paul.

Ein Punktgewinn wäre aus Sicht des Schlusslichts bereits ein Erfolg: „Wenn am Ende etwas dabei rauskommt, wäre das sehr erfreulich. Ansonsten werden wir uns so gut wie möglich präsentieren.“