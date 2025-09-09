Kapitän Paul: "Schlechte Leistung, schlechte Einstellung"

Die Hoffnung auf einen Befreiungsschlag war groß, die Ernüchterung am Ende noch größer: Der SV Teutonia Groß Lafferde hat am fünften Spieltag der Bezirksliga 2 Braunschweig auch sein Heimspiel gegen den VfL Leiferde klar verloren. Das 0:5 gegen einen direkten Konkurrenten im Tabellenkeller ist nicht nur die fünfte Niederlage im fünften Spiel, sondern auch ein Tiefpunkt in einer bislang völlig verkorksten Saison.
Dabei spielte die Teutonia ab der 23. Minute in Überzahl, nachdem ein Leiferder Akteur wegen einer Notbremse vom Platz gestellt wurde. Doch selbst dieser Vorteil verpuffte nahezu wirkungslos. „Leiferde war über 90 Minuten die griffigere, laufstärkere und willigere Mannschaft“, bilanzierte Kapitän Tim Paul nach dem Spiel schonungslos. „Wir hingegen leider gar nicht.“
Spielverlauf spiegelt Tabellensituation wider
Bereits nach einer Viertelstunde geriet Groß Lafferde durch ein Eigentor von Jan-Victor Nimke in Rückstand. Und obwohl es in der Folge vereinzelt Chancen auf den Ausgleich gab, fehlte dem Spiel der Hausherren die letzte Konsequenz. „Das wäre am Ende des Tages sicherlich der Knackpunkt gewesen, dass das Spiel zu unseren Gunsten hätte kippen können“, so Paul. Doch stattdessen kassierte die Kallmeyer-Elf kurz nach Wiederanpfiff das 0:2 – und fiel in sich zusammen.
In der Schlussphase nutzte Leiferde die sich bietenden Räume eiskalt. Pospiech (2), Blümel und Müller trugen sich in die Torschützenliste ein und sorgten dafür, dass die Partie mit einem deutlichen 0:5 endete – ein Debakel, das durch die lange Überzahl nur noch schwerer wiegt. „Dass wir dann so hoch verlieren, lag sicherlich daran, dass wir am Ende einfache Gegentore bekommen haben, weil wir offen standen und Konter gefangen haben“, erklärte Paul.
Die Zahlen zur Krise:
5 Spiele, 0 Punkte, 1:22 Tore
Platz 16, letzter Tabellenplatz
Erstes Heimspiel gegen einen direkten Konkurrenten klar verloren
In Überzahl 0:4 in der zweiten Halbzeit
SV Teutonia Gr. Lafferde – VfL Leiferde 0:5
SV Teutonia Gr. Lafferde: Felix Stark (61. Mohamed Bashiru Bah), Paul Heinisch, Paul Burgdorf, Thorben Röcken, Fabian Neumann, Jan-Victor Nimke, Hendrik Zobjack, Tim Paul (58. Sebastian Staats), Kevin Harms, Ismail Abdulah (65. Dawood Bro), Moritz Sandmann - Trainer: Marcus Kallmeyer
VfL Leiferde: Daniel Schrader, Andreas Scharmach, Lars Hillebrand (88. Jannik Scheike), Fabio Krühne (71. Nicklas Schalow), Niklas Milaszewski, Dominik Gaus, Luca Pospiech, Vincent John, Luca Blümel, Jakub Maciej Kudanowski (52. Nico Müller), Thorsten Blümel (62. Jan-Eric David)
Schiedsrichter: Florian Eine
Tore: 0:1 Jan-Victor Nimke (16. Eigentor), 0:2 Luca Blümel (49.), 0:3 Luca Pospiech (68.), 0:4 Nico Müller (79.), 0:5 Luca Pospiech (83.)
Rot: Vincent John (23./VfL Leiferde/)