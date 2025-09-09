Kapitän Paul: "Schlechte Leistung, schlechte Einstellung"

– Foto: Marwin Wolf

Die Hoffnung auf einen Befreiungsschlag war groß, die Ernüchterung am Ende noch größer: Der SV Teutonia Groß Lafferde hat am fünften Spieltag der Bezirksliga 2 Braunschweig auch sein Heimspiel gegen den VfL Leiferde klar verloren. Das 0:5 gegen einen direkten Konkurrenten im Tabellenkeller ist nicht nur die fünfte Niederlage im fünften Spiel, sondern auch ein Tiefpunkt in einer bislang völlig verkorksten Saison.

Dabei spielte die Teutonia ab der 23. Minute in Überzahl, nachdem ein Leiferder Akteur wegen einer Notbremse vom Platz gestellt wurde. Doch selbst dieser Vorteil verpuffte nahezu wirkungslos. „Leiferde war über 90 Minuten die griffigere, laufstärkere und willigere Mannschaft“, bilanzierte Kapitän Tim Paul nach dem Spiel schonungslos. „Wir hingegen leider gar nicht.“ Spielverlauf spiegelt Tabellensituation wider

Bereits nach einer Viertelstunde geriet Groß Lafferde durch ein Eigentor von Jan-Victor Nimke in Rückstand. Und obwohl es in der Folge vereinzelt Chancen auf den Ausgleich gab, fehlte dem Spiel der Hausherren die letzte Konsequenz. „Das wäre am Ende des Tages sicherlich der Knackpunkt gewesen, dass das Spiel zu unseren Gunsten hätte kippen können“, so Paul. Doch stattdessen kassierte die Kallmeyer-Elf kurz nach Wiederanpfiff das 0:2 – und fiel in sich zusammen. So., 07.09.2025, 15:00 Uhr SV Teutonia Gr. Lafferde Gr. Lafferde VfL Leiferde VfL Leiferde 0 5 Abpfiff