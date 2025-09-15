Kapitän Paul: "Endlich mal griffig – aber es war mehr drin"

Ein kleiner Schritt in die richtige Richtung: Der SV Teutonia Groß Lafferde hat am siebten Spieltag der Bezirksliga 2 Braunschweig seinen ersten Punktgewinn eingefahren. Beim formstarken Aufsteiger SV Lauingen-Bornum erkämpfte sich das Team von Trainer Marcus Kallmeyer ein 1:1 (1:1) – und präsentierte sich dabei vor allem defensiv deutlich stabiler als zuletzt. Der Frust über zwei liegengelassene Punkte war dennoch spürbar.

„Unterm Strich ist der Punkt völlig in Ordnung“, bilanzierte Kapitän Tim Paul nach dem Abpfiff. „Aber auch ärgerlich, weil wir durchaus hätten gewinnen können.“ Vor allem in der ersten Halbzeit zeigte die Teutonia ein mutiges Auswärtsspiel, störte den Gegner früh, verteidigte konsequent – und ging durch Hendrik Zobjack in der 21. Minute verdient in Führung. Weitere Chancen ließ die Mannschaft folgen, doch der zweite Treffer blieb aus.

Lauingen, das in der Vorwoche noch 3:0 bei Arminia Vechelde gewonnen hatte, tat sich gegen kompakte Gäste schwer – und kam nur über einen ruhenden Ball zum Ausgleich. Nach einer unübersichtlichen Standardsituation traf Joscha Frohbart in der 32. Minute zum 1:1. „Das ist ärgerlich“, so Paul.

Auch in der zweiten Hälfte blieb das Spiel offen. Zwar erhöhte der Gastgeber den Druck, doch Teutonia hielt gut dagegen – und hatte selbst mehrere vielversprechende Konterchancen. „Drei, vier aussichtsreiche Situationen, wo wir den entscheidenden Pass nicht an den Mann bringen“, ärgerte sich Paul. Ein Abseitstor nach einem Freistoß wurde zudem zurecht nicht gegeben.

"Wir sind erstmal ganz zufrieden mit dem Punkt. Auch wenn natürlich jetzt ein Punkt nicht viel ist, aber den nehmen wir gerne mit", erklärte Paul. Nach dem Achtungserfolg beim Tabellenneunten richtet sich der Blick nun auf das nächste Kellerduell: Am kommenden Sonntag empfängt Teutonia Schlusslicht FC Helmstedt. Die Partie gegen den einzigen verbliebenen punktlosen Ligakonkurrenten wird zum Pflichttermin im Kampf gegen den Abstieg. „Jetzt geht es darum, zuhause nachzulegen und den ersten Dreier zu holen“, fordert Paul. Der Aufwärtstrend ist spürbar – doch nur ein Sieg würde ihn auch in der Tabelle widerspiegeln.

SV Lauingen-Bornum – SV Teutonia Gr. Lafferde 1:1

SV Lauingen-Bornum: Adrian-Flori Chinezoni, Magnus Müller, Jannik Wagner, Johannes Weihe (74. Nick Behrendt), Joscha Frohbart, Jannis Hüttenrauch (67. Lennart Kammel), Berke Dogan (46. Dennis Evers), Lukas Wuttke (46. Daniel Junge), Robin Jaworski, Marc Rosburg, Orestis Cani (46. Jasper Reichel) - Trainer: Marcel Schoolmann

SV Teutonia Gr. Lafferde: Felix Stark (46. Mohamed Bashiru Bah), Paul Heinisch, Paul Burgdorf, Thorben Röcken, Fabian Neumann, Jan-Victor Nimke, Umut Salucu, Hendrik Zobjack, Tim Paul, Kevin Harms, Ismail Abdulah - Trainer: Marcus Kallmeyer

Schiedsrichter: Stan Thiele

Tore: 0:1 Hendrik Zobjack (21.), 1:1 Joscha Frohbart (32.)