Kapitän Paul: „Ein absolutes Bonusspiel“ – Personaldecke bleibt dünn

Mit dem vierten Spieltag der Bezirksliga 2 Braunschweig wartet auf den SV Teutonia Groß Lafferde die wohl schwierigste Aufgabe der bisherigen Saison: Am Freitagabend (Anstoß 19:30 Uhr) tritt das punktlose Schlusslicht beim verlustpunktfreien Tabellenführer Lehndorfer TSV an. Drei Spiele, null Punkte, null Tore – die nackten Zahlen sprechen gegen die Teutonia, die auf dem Kunstrasen in Braunschweig dennoch versuchen will, dem Favoriten zumindest phasenweise Paroli zu bieten.

„Wir wissen, dass wir absolut krasse Außenseiter sind“, sagt Kapitän Tim Paul und macht keinen Hehl aus der aktuellen Schieflage im Team. Die bisherige Bilanz ist ernüchternd: 0:11 Tore aus drei Partien, zuletzt eine 0:1-Heimniederlage gegen den MTV Hondelage. Lehndorf hingegen eilt mit 14:2 Toren und drei Siegen aus drei Spielen von Erfolg zu Erfolg – zuletzt gab es ein souveränes 3:1 bei Arminia Vechelde.

„Lenhoff hat drei Spiele gespielt, drei gewonnen und einige Tore geschossen“, bringt Paul die Rollenverteilung auf den Punkt. Das Ziel sei es daher, „möglichst lang stabil hinzustehen“ und die offensive Wucht der Gastgeber vom eigenen Tor fernzuhalten. Die Teutonia reist allerdings mit personellen Problemen an: Neben verletzten Spielern fehlen erneut einige Akteure beruflich bedingt. „Wir werden wieder mit einer dünnen Personaldecke, mit einem kleinen Kader nach Lenhoff reisen müssen.“