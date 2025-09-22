Kapitän Paul: "Das war bitter nötig – mehr aber auch nicht“

Der Bann ist gebrochen: Am siebten Spieltag der Bezirksliga 2 Braunschweig hat der SV Teutonia Groß Lafferde seinen ersten Sieg der Saison eingefahren. Mit einem souveränen 4:0 (3:0) gegen das bislang punktlose Schlusslicht FC Helmstedt sammelte die Mannschaft von Trainer Marcus Kallmeyer nicht nur verdiente drei Zähler, sondern zeigte vor allem in der Anfangsphase eine überzeugende Leistung.
„Endlich der erste Dreier der Saison“, sagte Kapitän Tim Paul erleichtert nach dem Spiel – schob aber gleich hinterher: „Wir wollen das nicht überbewerten.“ Denn so deutlich der Erfolg am Ende auch war, so holprig verlief vor allem die zweite Halbzeit. „Viele Ungenauigkeiten, viele Fehlpässe“, kritisierte Paul und sprach von einem „sehr, sehr komplizierten Spiel“ nach dem Seitenwechsel. Dennoch: Der Erfolg war verdient.
Doppelschlag durch Stark – Zobjack und Burgdorf legen nach
Groß Lafferde erwischte gegen ersatzgeschwächte Helmstedter, die ohne Auswechselspieler antraten, einen idealen Start. Felix Stark traf doppelt (15., 22.), Hendrik Zobjack erhöhte nur fünf Minuten später auf 3:0. Der Widerstand des FC Helmstedt war damit früh gebrochen. Zwar versuchten die Gäste in der zweiten Hälfte vereinzelt, über das Zentrum Akzente zu setzen, doch wirklich gefährlich wurden sie nicht. Paul: „Helmstedt hatte im ganzen Spiel keine richtige Torchance.“
Den Schlusspunkt setzte Paul Burgdorf in der 81. Minute mit dem 4:0 – zugleich der erste Saisonsieg, das erste Spiel ohne Gegentor und ein überfälliges Erfolgserlebnis nach sechs ernüchternden Wochen. Mit nun vier Punkten rückt die Teutonia wieder an das hintere Mittelfeld heran und hat plötzlich Anschluss an die Konkurrenz.
Der Erfolg gegen Helmstedt war ein erster Schritt – mehr nicht. „Jetzt geht es darum, in den nächsten Spielen nachzulegen“, sagt Paul. Der Rückstand auf Platz 14 beträgt nur zwei Zähler, der Anschluss ist geschafft. Damit das kein Strohfeuer bleibt, braucht es in den kommenden Wochen vor allem eines: Konstanz.
SV Teutonia Gr. Lafferde – FC Helmstedt 4:0
SV Teutonia Gr. Lafferde: Felix Stark (71. Niklas Elias Richter), Paul Heinisch, Paul Burgdorf, Thorben Röcken, Fabian Neumann, Jan-Victor Nimke, Umut Salucu (85. Samuel Winterfeld), Hendrik Zobjack (85. Dawood Bro), Tim Paul, Kevin Harms, Ismail Abdulah (71. Jan Oelkers) - Trainer: Marcus Kallmeyer
FC Helmstedt: Abdullah Yagiz, Priviledge Tonotenda Chidavaezi, Tolga Oguz, Nicolas Steinbach, Nizam Altunel, Rizo Krusevci, Sartsemir Rosenov, Loris Krusevci, Rami Amsha, Zaydath Ziyad, Berkay Tanriverdi - Trainer: René Cassel
Schiedsrichter: Niklas-Kevin Schütte
Tore: 1:0 Felix Stark (15.), 2:0 Felix Stark (22.), 3:0 Hendrik Zobjack (27.), 4:0 Paul Burgdorf (81.)