– Foto: Jens Grothe

Kapitän Paul: "Das war bitter nötig – mehr aber auch nicht“ Teutonia Groß Lafferde feiert ersten Saisonsieg – 4:0 gegen Helmstedt Verlinkte Inhalte BZL Braunschw. St. 2 FC Helmstedt Gr. Lafferde

Der Bann ist gebrochen: Am siebten Spieltag der Bezirksliga 2 Braunschweig hat der SV Teutonia Groß Lafferde seinen ersten Sieg der Saison eingefahren. Mit einem souveränen 4:0 (3:0) gegen das bislang punktlose Schlusslicht FC Helmstedt sammelte die Mannschaft von Trainer Marcus Kallmeyer nicht nur verdiente drei Zähler, sondern zeigte vor allem in der Anfangsphase eine überzeugende Leistung.

„Endlich der erste Dreier der Saison“, sagte Kapitän Tim Paul erleichtert nach dem Spiel – schob aber gleich hinterher: „Wir wollen das nicht überbewerten.“ Denn so deutlich der Erfolg am Ende auch war, so holprig verlief vor allem die zweite Halbzeit. „Viele Ungenauigkeiten, viele Fehlpässe“, kritisierte Paul und sprach von einem „sehr, sehr komplizierten Spiel“ nach dem Seitenwechsel. Dennoch: Der Erfolg war verdient. Doppelschlag durch Stark – Zobjack und Burgdorf legen nach

Groß Lafferde erwischte gegen ersatzgeschwächte Helmstedter, die ohne Auswechselspieler antraten, einen idealen Start. Felix Stark traf doppelt (15., 22.), Hendrik Zobjack erhöhte nur fünf Minuten später auf 3:0. Der Widerstand des FC Helmstedt war damit früh gebrochen. Zwar versuchten die Gäste in der zweiten Hälfte vereinzelt, über das Zentrum Akzente zu setzen, doch wirklich gefährlich wurden sie nicht. Paul: „Helmstedt hatte im ganzen Spiel keine richtige Torchance.“ Gestern, 15:00 Uhr SV Teutonia Gr. Lafferde Gr. Lafferde FC Helmstedt FC Helmstedt 4 0 Abpfiff