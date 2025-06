Kapitän Pascal Schellhammer bleibt bei Nettetal

Der Leader des SC Union Nettetal bleibt. Pascal Schellhammer wird auch in der Saison 2025/26 die Schuhe für den SC Union Nettetal schnüren – trotz des Nettetaler Abstiegs. „Am Ende des Tages waren es die Freundschaften in der Mannschaft und dem Umfeld. Die Leute in Nettetal sind sehr angenehm. Vom Team angefangen über den Staff bis zum Zuschauer, der uns an jedem Spieltag unterstützt. Ich weiß, was mich in Nettetal erwartet und was die Leute von mir erwarten“, begründete Nettetals Kapitän seinen Verbleib.