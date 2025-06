Kapitän nun auch Co-Trainer: Heimstetten startet mit Umbruch

Lichtblick: Kapitän Lukas Riglewski, der in Ismaning verhindert war, kehrt in den Kader zurück. – Foto: Gerald Förtsch

Lukas Riglewski ist wichtige Stütze für die neue SVH-Cheftrainerin Sarah Romert – der Kapitän des Fußball-Bayernligisten fungiert nun auch als Co-Trainer.

Heimstetten – Vor der ersten Trainingseinheit hat Coach Sarah Romert in der Kabine des SV Heimstetten erst mal sämtliche Neuzugängen vorgestellt. Hinterher gab’s dann noch ein geselliges Beisammen-sein auf dem Rasen – mit mehreren Kisten Saftschorle, spendiert von der neuen Trainerin. „Wir haben uns locker draußen zusammengesetzt“, erzählt Sarah Romert, die Roman Langer als Chefanweiserin bei dem Bayernligisten abgelöst hat. Ähnliche Aktionen werde es in den kommenden fünf Vorbereitungswochen immer wieder geben. Schließlich liegt hinter dem SVH, der am 19. Juli in die neue Saison startet, ein personeller Umbruch – inklusive dem Abgang zahlreicher Leistungsträger.

Acht Neuzugänge „Ein großer Baustein in der Vorbereitung wird es sein, dass wir als Team zusammenwachsen“, kündigt die Trainerin an. „Mir ist wichtig, dass wir eine gute Kommunikation schaffen und positiv miteinander umgehen.“ Überdies werde es darum gehen, die vielen Neuzugänge in die Mannschaft zu integrieren. Konkret ist in Sami Achir ein Stürmer gekommen, der vorige Saison beim Bayernliga-Absteiger TSV Rain neun Treffer in 24 Partien markiert hat. Ebenfalls neu in Heimstetten sind der Ex-Garchinger Dennis Polat, Thomas Bauer vom Landesligisten TSV Murnau, Vitus Vochatzer (TSV Eintracht Karlsfeld) sowie die Defensivspieler Luka Arslan (FC Sonthofen) und Lukas Paunert (Eintracht Karlsfeld).