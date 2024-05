Kapitän mutiert zum Torjäger

Durch einen Doppelpack von Kapitän Christian Beck im Nachholspiel bei den SF Hofstetten gelang dem TuS Feuchtwangen ein weiterer Befreiungsschlag im Abstiegskampf. Das Polster auf den Relegationsplatz beträgt nun acht Punkte.

Der TuS begann nach der 0:5-Niederlage beim ASV Zirndorf recht verhalten, sodass die Anfangsviertelstunde aus einem Abtasten beider Teams bestand. Die erste Möglichkeit hatten dann die Hausherren, als Jan Scholz einen Rückpass zu kurz auf seinen Torwart Jens Lindörfer spielte und dieser in höchster Not gerade noch klären konnte. In der 23. Minute war es dann Simon Böttcher, der nach einer Musterflanke von Dominik Berger völlig frei zum Kopfball kam und diesen neben den Kasten von Lindörfer setzte. Vom TuS kam in dieser Phase des Spiels nicht viel, erst nach einer halben Stunde meldete Joof die Kreuzgangstädter mit einem Kopfball in der Partie an. Fünf Minuten später spielte Fabian Häffner einen herrlichen Flugball auf Matthias Kreißelmeier, der am Elfmeterpunkt von seinem Gegenspieler bei der Ballannahme so umgerammt wurde, dass der Unparteiische Dominik Werner auf selbigen zeigen musste. Kapitän Christian Beck ließ sich die Chance nicht nehmen und brachte den TuS mit 1:0 in Führung.