Kapitän mit Herz: Lovro Sindik verlässt BSV-Erste, bleibt als Trainer

Sindik war nicht nur das verlängerter Arm des Trainers auf dem Platz, sondern auch der ruhende Pol in der Kabine. Mit seiner Führungsqualität, seiner Erfahrung und seinem bedingungslosen Einsatz prägte er die Mannschaft in einer entscheidenden Phase des Umbruchs und Aufbaus. Als Kapitän stand er in Erfolg wie in Krise vorweg, begleitete junge Spieler mit Rat und Haltung und wurde über die Jahre zu einer festen Größe im schwarz-weißen Gefüge.

Cheftrainer Kristian Arambasic fand lobende Worte für seinen langjährigen Führungsspieler:

„Lovro hat in den vergangenen drei Jahren alles für den BSV gegeben und sich dabei immer vorbildlich verhalten – dafür kann man ihm nur danken. Umso schöner, dass er der Idee, dem Verein als U17-Trainer erhalten zu bleiben, sofort offen gegenüberstand.“