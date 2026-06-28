Kapitän Marco Franz über VSG Stapelfeld: „Es war extrem intensiv“

Das ist Kapitän Marco Franz. – Foto: Jana Ehlers

Am Ende stand die Meisterschale am Drehbarg, dazu ein Feuerwerk, eine volle Anlage, eine Abschlussfeier und später noch die gemeinsame Reise nach Mallorca. Man kann eine Saison schlechter beenden. Für die VSG Stapelfeld war dieser Schlusspunkt aber mehr als ein schönes Bild. Er war die Belohnung für einen Titelkampf, der lange an den Nerven zog und erst im Schlussspurt endgültig entschieden wurde.

Die Mannschaft, die sich selbst #DieNannschaft nennt, lieferte sich ein verbissenes Duell mit Walddörfer II. Mal wirkte es, als könne jeder kleine Ausrutscher entscheidend werden. Mal musste Stapelfeld Rückschläge wegstecken. Und gerade deshalb fühlte sich der Aufstieg in die Bezirksliga am Ende nicht wie ein Spaziergang an, sondern wie ein hart erarbeiteter Schritt.

Gerade dieses erste direkte Duell blieb hängen. Stapelfeld ging bei Walddörfer II deutlich unter, doch statt daran zu zerbrechen, wurde die Niederlage zu einem zusätzlichen Antrieb. Franz beschreibt damit eine Entwicklung, die den Aufsteiger über die gesamte Saison getragen hat: Diese Mannschaft lernte, enge Situationen nicht mehr nur zu überstehen, sondern sie für sich zu nutzen.

„Es war extrem intensiv“, sagt Kapitän Marco Franz im ersten Teil des FuPa-Zweiteilers. „Beim ersten direkten Duell bei den Waldis sind wir ziemlich untergegangen. Das hat uns zusätzlich gepusht. Wir wussten, dass jeder Punktverlust entscheidend sein kann. Umso größer war die Freude, als wir es am Ende tatsächlich geschafft haben.“

Es gab mehrere Spiele, die spät entschieden wurden. Manchmal mit etwas Glück, oft mit viel Willen. Für Franz war genau das ein Zeichen dafür, dass sich innerhalb der Gruppe etwas verändert hatte. „Da haben wir gespürt, dass die Mannschaft eine besondere Mentalität entwickelt hat und an sich glaubt.“

Der wohl deutlichste Beleg dafür war das Topspiel gegen Walddörfer II. Ein großer Tag, ein direktes Duell, ein Rückstand - und dann die Antwort. Stapelfeld drehte ein 1:2 noch zu den eigenen Gunsten. „Die Mannschaft hat immer an sich geglaubt. Das war über die gesamte Saison hinweg zu spüren. Der Unterschied zu den vergangenen Jahren war, dass wir diesmal auch die engen Spiele für uns entscheiden konnten“, sagt Franz.

Genau darin liegt der sportliche Kern dieser Meisterschaft. Stapelfeld war nicht einfach nur gut genug, um oben mitzuspielen. Die Mannschaft entwickelte die Reife, entscheidende Momente anzunehmen. Aus Rückschlägen wurden keine Brüche, sondern Prüfungen. Aus engen Spielen wurden Punkte. Aus einem Zweikampf wurde ein Titel.

Ein Verein steht hinter #DieNannschaft

Wer die Saison der VSG Stapelfeld nur über Tabelle und Ergebnisse erzählt, lässt den wichtigsten Teil aus. Für Franz war die Entwicklung im gesamten Verein mindestens genauso bedeutend. „Das fing schon vor dieser Saison an. Man hat einfach gemerkt, dass der ganze Verein hinter uns steht. So etwas wächst über viele Jahre.“

Dieser Satz erklärt viel. Stapelfelds Aufstieg ist kein isolierter Erfolg einer ersten Mannschaft, sondern das Ergebnis eines Prozesses. Die erfahrenen Spieler haben etwas aufgebaut, die jüngeren Spieler haben es übernommen. „Genau dann entsteht etwas Besonderes“, sagt Franz.

Zu diesem besonderen Jahr gehörten aber auch Schwierigkeiten, die von außen nicht immer sichtbar waren. Eine lange Saison bringt Ausfälle, Verletzungen und berufliche Verpflichtungen mit sich. Bei Stapelfeld kam noch ein großer Einschnitt dazu: ein Trainerwechsel nach über zehn Jahren. Für eine gewachsene Mannschaft ist so etwas nie nur eine Personalie, sondern verändert Abläufe, Gewohnheiten und Dynamik.

Entscheidend war deshalb, solche Situationen gemeinsam aufzufangen. Franz hebt dabei nicht nur die Spieler hervor, die Woche für Woche im Mittelpunkt standen. Besonders wichtig waren auch die erfahrenen Kräfte in der Kabine und jene Jungs, die nicht jedes Wochenende von Beginn an spielten, aber trotzdem zuverlässig da waren. „Ohne solche Typen wird man nicht Meister.“

Keine souveräne Parade, sondern harte Arbeit

Deshalb wäre für Franz auch eine bestimmte Überschrift falsch: „Stapelfeld marschiert souverän zur Meisterschaft.“ Das klingt zwar auf den ersten Blick naheliegend, würde der Saison aber nicht gerecht. „Es war ein harter Weg mit vielen engen Spielen und starken Konkurrenten“, sagt der Kapitän.

Genau diese Einordnung macht den Aufstieg wertvoll. Stapelfeld musste nicht nur Fußball spielen, sondern Widerstände aushalten. Die Mannschaft musste lernen, dass ein Meistertitel nicht aus einem perfekten Lauf entsteht, sondern aus vielen kleinen Antworten: nach Niederlagen, nach Rückständen, nach Ausfällen, nach Drucksituationen.

Am Ende durfte dann gefeiert werden. „So, wie man sich das bei uns vorstellt: gemeinsam“, sagt Franz. Am Drehbarg war es voll, nach dem letzten Spiel gab es die Meisterschale, ein Feuerwerk und eine Abschlussfeier. Ein paar Tage später flog die Mannschaft gemeinsam nach Mallorca. Franz fasst es trocken zusammen: „Ich denke, das war ziemlich in Ordnung.“

Für die VSG Stapelfeld war es mehr als in Ordnung. Es war der Abschluss einer Saison, in der aus einer gewachsenen Gruppe ein Meister wurde. #DieNannschaft hat sich den Aufstieg verdient - nicht, weil alles leicht war, sondern weil sie die engen und schwierigen Momente diesmal für sich entschied.

Teil II: Jetzt kommt die Bezirksliga



Im zweiten Teil des FuPa-Zweiteilers spricht Marco Franz über die Bedeutung der Bezirksliga für die VSG Stapelfeld, die Kaderplanung, eigene Talente, erfahrene Abgänge und die Frage, wie #DieNannschaft ihren Charakter eine Liga höher bewahren will.

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