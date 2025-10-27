Kapitän Krinner rettet HSV-Remis: „Alles andere wäre auch ungerecht gewesen“

Knapper wäre es nicht gegangen. Kapitän Toni „Dodo“ Krinner traf per Kopf nach einem langen Ball zum 2:2 (0:0)-Endstand (90. +4), und der Schiedsrichter beendete die Partie gegen Geiselbullach sogar ohne noch einmal anzupfeifen. „Da haben wir wirklich Glück gehabt. Aber alles andere wäre auch ungerecht gewesen“, schnauft HSV-Coach Walter Lang tief durch.

Denn über die gesamte Spielzeit gesehen war Heilbrunn die spielbestimmende Mannschaft, „aber wir haben es nicht geschafft, deren Abwehrriegel zu knacken“, gibt der HSV-Trainer zu. Immer wieder scheiterten die Gastgeber mit ihren Angriffsbemühungen spätestens am guten Geiselbullacher Torhüter Stefan Held. So hatte er bei seiner Truppe drei Lattentreffer gezählt, während die Gäste kaum mehr ernsthafte Chancen als die beiden hatten, die zu den Toren führten.

Richtig schön herausgespielt war der erste Heilbrunner Treffer. Da hatten sich die Cracks den Gegner richtig schön zurechtgelegt, bis die Kugel bei Sebastian Ammer landete, der präzise flach abschloss (61.). Der Ausgleichstreffer durch Louis Frank nur drei Minuten später entsprang einem Eckball. Keine gute Figur machte dabei HSV-Keeper Franz Maurer, der am Ball vorbeisprang. Damit hatte der Torschütze keine Mühe, die Kugel per Kopf im Netz unterzubringen.

Schon zuvor hatte Felix Gellner, der zur Pause für Tobias Bauer eingewechselt wurde, eine sehr gute Möglichkeit zur Führung. Doch sein Kopfball (61.) aus sieben Metern war zu schwach und wurde locker vom Gäste-Torsteher entschärft. Auch ein 24-Meter-Freistoß von Jonas Gall krachte gegen das Quergebälk. Gegen dieses Geschoss wäre der gute Keeper machtlos gewesen.

Bad-Heilbrunn-Coach Werner Lang mit dem späten Punktgewinn zufrieden

Trotz aller Überlegenheit der Hausherren landete dann eine präzise Flanke auf dem Scheitel von Florian Döhler (86.), der das Spielgerät humorlos in die Maschen setzte und damit den gesamten Spielverlauf auf den Kopf stellte. Jetzt packten die Heilbrunner die Brechstange aus. Doch lange Zeit sah es so aus als würden sie am Ende mit leeren Händen dastehen. Bis Dodo Krinner doch noch sein Köpfchen richtig hingehalten hat.

„Im Augenblick tun wir uns einfach sehr schwer“, gibt Lang zu. Dennoch wollte er der Truppe, die auf dem Platz gestanden war, keinen Vorwurf machen: „Die haben auch diesmal wirklich alles versucht.“ Letztlich zeigte er sich dann auch mit dem Spielausgang versöhnt: „So wie das gelaufen ist, muss man mit dem Punkt zufrieden sein.“