Kapitän kehrt in die Heimat zurück und zwei Bezirksliga-Abgänge

Nach 6,5 erfolgreichen Jahren bei der TSG Abtsgmünd steht in der Winterpause ein bedeutender Wechsel an: Spielführer Tobias Grupp kehrt zu seinem Heimatverein DJK-SV Wasseralfingen zurück. Tobi war nicht nur Kapitän, sondern auch eine echte Identifikationsfigur für die TSG – ein Spieler, der den Verein auf und neben dem Platz über Jahre mitgeprägt hat. Sein Abschied fällt ihm unendlich schwer – und das aus gutem Grund: „Ich hatte in Abtsgmünd eine überragende Zeit. Ich habe mich hier immer wohlgefühlt, und es war für mich wie eine zweite Heimat“, sagt Tobi. Dass er aktiv nie länger bei einem Verein gespielt hat, zeigt, wie sehr er sich mit der TSG verbunden fühlt. Die Gründe für seinen Wechsel sind weder sportlicher noch persönlicher Natur. Vielmehr ist es der Wunsch, zu seinen Wurzeln zurückzukehren – zu seinem Heimat- und Herzensverein. „Es ist einfach Zeit, wieder zu meinem Heimatverein zurückzukehren. Ich werde die Zeit hier nie vergessen. Meine Tochter ist in meiner TSG-Zeit geboren. Das wird mich auf ewig mit dem Verein verbinden!“, betont er. Auch die Vereinsführung der TSG reagiert mit großem Bedauern. Abteilungsleiter Dietmar Knauer erklärt: „Wir haben alles versucht, um Tobi zumindest bis zum Sommer zu halten. Aber wir respektieren seinen Wunsch und können ihn aus persönlichen Gründen nachvollziehen.“ Die TSG legt ihrem langjährigen Kapitän selbstverständlich keine Steine in den Weg. „Tobi hat in den vergangenen Jahren Großartiges für unseren Verein geleistet und immer die Knochen hingehalten. Dafür sind wir ihm unendlich dankbar. Wir wünschen ihm bei seinem neuen Verein alles Gute und vor allem eine verletzungsfreie Zeit.“ Mit dem Abschied von Tobi endet eine Ära, die von Einsatz, Teamgeist und Loyalität geprägt war. Er hinterlässt nicht nur sportlich, sondern vor allem menschlich eine große Lücke. Für viele bleibt er ein Gesicht der TSG Abtsgmünd – und wird immer ein gern gesehener Gast sein. Tobi, du warst unser Kapitän, unser Vorbild und ein echter Teamplayer. Danke für alles! Wir wünschen dir bei deinem neuen Verein alles Gute und eine erfolgreiche und verletzungsfreie Zeit!

In der Winterpause muss sich der FV Rot-Weiß Ebingen aus der Bezirksliga Schwarzwald/Zollern von gleich zwei Akteuren verabschieden. Sinisa Stanojevic und Michael Junger verlassen den Bezirksligisten mit unbekanntem Ziel.

