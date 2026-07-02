Kapitän Kansou geht – Rückkehrer Abdul soll neue Impulse setzen

Beim SV Newroz Hildesheim stehen die Zeichen nach dem Abstieg aus der Landesliga weiter auf Veränderung. Während der Verein mit Ibrahim Kansou seinen bisherigen Kapitän verabschieden muss, kehrt mit Abdulmalik Abdul ein Spieler zurück, der bereits in der Vergangenheit seine Qualitäten im Newroz-Trikot unter Beweis gestellt hat.
Mit Ibrahim Kansou verliert der SV Newroz einen wichtigen Führungsspieler. Der bisherige Kapitän wechselt zum VfR Ochtersum und hinterlässt sowohl sportlich als auch menschlich eine große Lücke.
Nach Vereinsangaben habe sich Kansou bis zuletzt mit großem Einsatz für die Mannschaft engagiert und versucht, das Team in einer schwierigen Saison zusammenzuhalten. Besonders seine Führungsqualitäten und seine Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen, zeichneten den Defensivspieler aus.
Der Verein verabschiedet seinen bisherigen Spielführer mit großem Respekt und bedankt sich für dessen Einsatz in den vergangenen Jahren. Gleichzeitig wünschen die Verantwortlichen Kansou bei seinem neuen Verein sportlichen Erfolg und eine verletzungsfreie Zukunft.
Zeitgleich kann der SV Newroz den ersten Neuzugang für die kommende Saison präsentieren. Abdulmalik Abdul kehrt nach seiner Station bei Arminia Hannover an seine frühere Wirkungsstätte zurück.
Der Offensivspieler gehörte bereits zur Mannschaft, die den Aufstieg in die Landesliga schaffte, und hatte mit zahlreichen Treffern entscheidenden Anteil an diesem Erfolg. Eine Verletzung stoppte seine Entwicklung jedoch frühzeitig, sodass er nie dauerhaft an seine starke Form anknüpfen konnte.
Mit der Rückkehr des Angreifers verbindet der Verein nun die Hoffnung auf mehr Durchschlagskraft in der Offensive. Abdul soll an seine erfolgreichen Zeiten im Newroz-Trikot anknüpfen und der Mannschaft mit Toren und Erfahrung helfen.
Neben seinen sportlichen Qualitäten schätzen die Verantwortlichen vor allem seine offene und positive Art, die auch innerhalb der Kabine als Bereicherung gilt.
Mit dem Abschied des langjährigen Kapitäns und der Rückkehr eines ehemaligen Leistungsträgers setzt der SV Newroz Hildesheim die personelle Neuausrichtung nach dem Landesliga-Abstieg konsequent fort. Ziel ist es, in der Bezirksliga eine schlagkräftige Mannschaft zu formen, die den Neustart erfolgreich gestaltet.