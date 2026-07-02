Kapitän Kansou geht – Rückkehrer Abdul soll neue Impulse setzen Landesliga-Absteiger verabschiedet seinen bisherigen Spielführer und begrüßt mit Abdulmalik Abdul einen bekannten Offensivspieler zurück im Verein von red · Heute, 15:48 Uhr · 0 Leser

Beim SV Newroz Hildesheim stehen die Zeichen nach dem Abstieg aus der Landesliga weiter auf Veränderung. Während der Verein mit Ibrahim Kansou seinen bisherigen Kapitän verabschieden muss, kehrt mit Abdulmalik Abdul ein Spieler zurück, der bereits in der Vergangenheit seine Qualitäten im Newroz-Trikot unter Beweis gestellt hat.

Mit Ibrahim Kansou verliert der SV Newroz einen wichtigen Führungsspieler. Der bisherige Kapitän wechselt zum VfR Ochtersum und hinterlässt sowohl sportlich als auch menschlich eine große Lücke. Nach Vereinsangaben habe sich Kansou bis zuletzt mit großem Einsatz für die Mannschaft engagiert und versucht, das Team in einer schwierigen Saison zusammenzuhalten. Besonders seine Führungsqualitäten und seine Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen, zeichneten den Defensivspieler aus.

Der Verein verabschiedet seinen bisherigen Spielführer mit großem Respekt und bedankt sich für dessen Einsatz in den vergangenen Jahren. Gleichzeitig wünschen die Verantwortlichen Kansou bei seinem neuen Verein sportlichen Erfolg und eine verletzungsfreie Zukunft. Bekannter Angreifer kehrt zurück Zeitgleich kann der SV Newroz den ersten Neuzugang für die kommende Saison präsentieren. Abdulmalik Abdul kehrt nach seiner Station bei Arminia Hannover an seine frühere Wirkungsstätte zurück.