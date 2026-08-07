Kapitän Justus Erkens führt ASV in neue Bezirksliga-Saison

Mettmann steht vor einem schweren Test – Foto: Sascha Köppen

SG Benrath-Hassels – ASV Mettmann. Eine Woche vor dem Meisterschaftsauftakt in der Bezirksliga, Gruppe 2, unterzieht sich der ASV noch einmal einem Härtetest. Hintergrund: Mit dem FC Remscheid gibt am 16. August (15 Uhr) der Landesliga-Absteiger seine Visitenkarte im Sportzentrum Hasseler Straße ab – mithin gleich eine Herausforderung.

An diesem Sonntag geht es also um 15.30 Uhr auf der Sportplatzanlage Am Wald gegen die Benrather. Ein Gegner, der in der vergangenen Saison in der Bezirksliga, Gruppe 2, als Dritter hinter Eller 04 und dem MSV Düsseldorf nur knapp den Aufstieg verpasste. Die Mettmanner wiederum vermochten als Fünfter in den letzten Saisonwochen nicht wirklich in den Kampf um die Aufstiegsplätze einzugreifen. Dass Benrath auch in der neuen Spielzeit ganz oben mitmischen will, ist ein offenes Geheimnis.

Drei Zugänge im Mannschaftsrat

„In der letzten Saison erreichten wir auswärts ein 2:2, unterlagen aber im Heimspiel 1:3. Wir pflegen einen freundschaftlichen Kontakt zur SG, man kennt sich eben. Es wird für beide Mannschaften bestimmt eine attraktive Generalprobe. Beide Teams können richtig gut kicken und für die Spieler geht es ja auch darum, sich für die Startelf eine Woche später anzubieten. Bei uns wird Trainer Khalid Channig weitgehend der Elf vertrauen, die auch gegen Remscheid beginnt“, macht Imad Omairat, der Sportliche Leiter des ASV, deutlich. Während Coach Channig in Sachen Aufstellung womöglich über Details nachdenkt, ist klar, wie die Hierarchie teamintern ausschaut. Will heißen: Die „Führungskräfte“ wurden jetzt vom Chefcoach und Sportlichen Leiter bestimmt. Dass Justus Erkens weiterhin als erster Kapitän fungiert, daran bestand kein Zweifel. Dem 33-jährigen Abwehrchef stehen Maximilian „Eisi“ Eisenbach und Torhüter Semih Demirhat als Stellvertreter zur Seite. Den Mannschaftsrat bilden der bewährte Halil Günes sowie mit Adriano Campitiello, Joshua Sumbunu und Merveil Tekadiomona drei Zugänge.