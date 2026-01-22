Kapitän Jonah Gieseler künftig auch als Trainer tätig

Jonah Gieseler, Kapitän seines Vereins, übernimmt ab dem kommenden Sommer eine zusätzliche Aufgabe im regionalen Fußball. Neben seinem Engagement als Spieler wird er als Trainer beim FSV Farnewinkel-Nindorf tätig sein. Die neue Funktion versteht sich als Ergänzung zu seiner Rolle auf dem Platz, die er weiterhin ausüben wird.

Die Verbindung zum FSV Farnewinkel-Nindorf besteht für Gieseler bereits seit Längerem. Familiäre Bezüge über seine Schwester und seine Verlobte sowie seine regelmäßige Präsenz bei den Spielen des Vereins führten schließlich zum Schritt an die Seitenlinie. Für ihn ist es die erste Station als Trainer.

Als Motivation nennt Gieseler den Wunsch, seine Erfahrungen weiterzugeben und die Mannschaft sportlich zu unterstützen. Zugleich betont er, dass seine Aufgaben zeitlich miteinander vereinbar seien. Als Spieler und Kapitän will er seinem bisherigen Verein uneingeschränkt erhalten bleiben.