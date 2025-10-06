Kapitän Jenowsky geht voran und trifft doppelt

Der zuletzt kriselnde Bezirksligist TuS Xanten hat das emotionale Kellerduell beim TSV Weeze gewonnen. Trainer Marcel Zalewski stellte Kapitän Gerrit Jenowsky im Sturm auf – und der traf beim 2:1 direkt doppelt. Bei Xanten fehlte der spielende Co-Trainer Marvin Braun krankheitsbedingt. Stürmer David Epp, der unter der Woche angeschlagen nicht trainieren konnte, blieb zunächst auf der Bank.

Zalewski ließ gegen „zweikampf- und konterstarke Weezer auf dem kleinen Kunstrasenplatz bewusst defensiver spielen“. Er passte die zuletzt praktizierte 3-4-1-2-Grundordnung an und schickte seine Mannschaft im Vergleich zur Heimniederlage gegen Bedburg-Hau nun in einer 5-3-2 Formation ins Rennen. In der ersten Halbzeit hatten beide Teams zwei, drei Gelegenheiten. Es ging jedoch mit einem torlosen Remis in die Pause. Anschließend zeigte weiterhin Xanten die reifere Spielanlage, der erste Treffer aber gelang Weeze: Einen Freistoß auf Höhe der Mittellinie führten die Gastgeber schnell aus, überrumpelten damit die in dieser Szene etwas schläfrigen TuS-Spieler (49.).

Zalewski reagierte mit der Einwechslung von Stürmer Epp für Noah Malangi, brachte wenig später auch noch Christopher Kimbakidila und den wiedergenesenen Velibor Geroschus. Zwei Minuten danach fiel der Ausgleich: Drei TuS-Angreifer störten den Aufbau von Weeze schon am Sechzehner. Dabei sprang ein Einwurf für Xanten heraus. Kapitän Jenowsky zog davon, spielte Doppelpass mit Epp und traf ins lange Eck (62.).

Der Siegtreffer fiel kurz vor dem Schlusspfiff. Luca Binias setzte sich auf Rechtsaußen durch, passte zu Kimbakidila und dessen scharfe Flanke erreichte Jenowsky, der den Ball mit einem langen Bein über die Torlinie brachte. Zalewski lobte die gesamte Mannschaft: „In der zweiten Halbzeit haben wir das umgesetzt, was wir spielen wollten und haben folgerichtig gewonnen.“