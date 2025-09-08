Des einen Freud, des anderen Leid: Der SV Heimstetten gewinnt bei Pipinsried mit 4:2. – Foto: Bruno Haelke

Kapitän im Krankenhaus: Heimstettens Freude durch Verletzungen getrübt Rückkehrer H-Wold trifft doppelt Verlinkte Inhalte Bayernliga Süd Heimstetten Pipinsried

Das bittere Gefühl der Niederlage ist einem Fußballer beim SV Heimstetten bislang noch unvertraut. Denn seit Yamin H-Wold vor gut zwei Wochen zu dem Bayernligen zurückgekehrt ist, feierte dieser – nach sieben vergeblichen Anläufen – zunächst seinen ersten Saisonsieg beim 3:2 gegen Schalding-Heining.

Pipinsried – Und auch bei seinem zweiten Auftritt im SVH-Trikot durfte Yamin H-Wold nach dem Abpfiff jubeln. Denn beim stark eingeschätzten FC Pipinsried setzten die Heimstettner ihren Aufwärtstrend fort und holten einen 4:2-Sieg, an dem der 21-jährige Rückkehrer großen Anteil hatte. Denn der Stürmer, der schon von 2023 bis 2024 beim SVH war, erzielte in der ersten Hälfte zwei Tore. Und das, zusammen mit einem weiteren Doppelpack von Dominique Girtler, reichte den Gästen zum ersten Auswärtsdreier der Saison. „Insgesamt war der Sieg verdient“, urteilt Cheftrainerin Sarah Romert. „Vor allem die erste Hälfte haben wir komplett dominiert.“ Tatsächlich ist von den Gastgebern vor 420 Zuschauern zunächst so gut wie nichts zu sehen. Stattdessen wirbeln die in dieser Saison so schwach gestarteten Heimstettner und gehen in der elften Minute in Führung.

„Wir haben uns super Chancen herausgespielt, und sie endlich auch mal genutzt“, lobt die SVH-Trainerin. Als erstem gelingt dies Yamin H-Wold, der laut Rohmert „ein super Spiel“ zeigt. Nach seinem 1:0 ist es der Ex-Hachinger Dominique Girtler, der in der 35. Minute ein zweites Tor nachlegt. Und kurz vor der Pause sorgt erneut H-Wold für eine beruhigende 3:0-Führung. Steimel kugelt sich den Ellbogen aus und muss ins Krankenhaus,