Kapitän Hupfloher verlässt die Blitzer

Drei Jahre war Hupfloher nun einer der Leistungsträger in Regenstauf. In seinen ersten Saison an der Jahnstraße feierte das Team prompt die Meisterschaft in der Bezirksliga Süd. Es folgte das einjährige Abenteuer Landesliga. „Ich habe in Regenstauf alles miterlebt. Vor drei Jahren stand der Verein kurz vor dem Abstieg in die Kreisliga. Daraufhin sind wir unerwartet in die Landesliga abgestiegen und leider gleich wieder abgestiegen“, blickt Hupfloher zurück.



Schon nach dem feststehenden Abstieg habe er überlegt, sich umzuorientieren. „Aber nachdem ein großer Umbruch anstand, wollte ich zum Verein stehen und dableiben. Aktuell stehen wir auf einem guten vierten Platz, was man aufgrund der vielen Neuzugänge und Abgänge nicht unbedingt erwarten konnte.“ Gleichzeitig macht Hupfloher keinen Hehl daraus, dass er in der laufenden Spielzeit schon gerne um den Aufstieg mitgespielt hätte. „Da waren die Ambitionen und Ansichtspunkte ein bisschen verschieden.“



Und doch stehen die Regenstaufer kurz vor dem Saisonende richtig gut da. Ein paar Routiniers und viele junge Spieler, die dem Verein trotz des Wiederabstiegs die Treue hielten – mit dieser Mischung fährt der Verein derzeit richtig gut in der Bezirksliga Süd. Seit Monaten sind die „Blitzer“ ungeschlagen, schielen noch auf den dritten Tabellenplatz. „Wir wollen die letzten drei Spiele positiv gestalten. Mit Wenzenbach, Bach und Tegernheim warten drei interessante Spiele und coole Gegner“, so der Kapitän. Und weiter: „Wir haben aktuell eine coole Mannschaft, die Mischung aus jung und erfahren stimmt.“ In der Winterpause gab es im Kader nochmal ein paar Änderungen. Unter anderem kamen Amir Hedider aus Kareth sowie der junge Engländer Sebastien Adams. „Für die Bezirksliga sind das zwei Unterschiedsspieler, die uns auf ein anders Niveau heben. Wären wir mit dem aktuellen Kader in die Saison gestartet, wäre Richtung Aufstieg mehr drin gewesen“, ist Maximilian Hupfloher überzeugt.



Der 29-jährige, großgewachsene Verteidiger hat in seiner Laufbahn schon reichlich Landesliga-Erfahrung sammeln können. Und zwar beim SV Burgweinting, VfB Bach, SC Ettmannsdorf und TSV Bad Abbach. Der Abschied aus Regenstauf fällt ihm nicht leicht: „Ich hänge sehr am Verein. Meine Eltern wohnen in Regenstauf, weshalb ich noch mehr an den Verein gebunden bin“, sagt Hupfloher und ergänzt: „Außerdem habe ich die Zusammenarbeit mit Trainer Stefan Wagner sehr genossen, da es nach dem Umbruch eine schwierige Aufgabe für ihn war, den Kader und die Mannschaft neu zu strukturieren.“ Auch die Zusammenarbeit den Entscheidungsträgern, allen voran mit Abteilungsleiter Hans Kirnberger, habe immer gut geklappt. Zudem dankt Hupfloher den weiteren Verantwortlichen Markus Stolz, Adrian Waletzko und seinem Vater Thomas für die Arbeit auf und neben dem Platz, „sie haben nach dem Umbruch und dem Abstieg aus der Landesliga viel geleistet und den Verein stabilisiert“.



„Dennoch höre ich am Saisonende auf und übergebe das Zepter an die Jüngeren“, so Maximilian Hupfloher abschließend. Die bevorstehende Sommerpause will der Schichtarbeiter nun erstmal nutzen, um etwas durchzuschnaufen.