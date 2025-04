"Kapitän Gordan Griebsch wohnt dort, für ihn werden wir uns zerreißen"

Am 23. Spieltag der Landesliga Süd steht die Tabelle unter Spannung: Im Titelrennen, im Kampf um die Aufstiegsplätze und im Tabellenkeller rücken die Entscheidungen näher. Acht Begegnungen bringen richtungsweisende Duelle – unter anderem das FuPa-Spiel der Woche zwischen dem FC Lauchhammer und dem SV Frankonia Wernsdorf 1919.

Im FuPa-Spiel der Woche trifft der Aufsteiger FC Lauchhammer auf den SV Frankonia Wernsdorf 1919. Beide Teams trennen neun Punkte, dennoch geht es für Lauchhammer darum, den Anschluss an die Spitzengruppe zu halten. Das Hinspiel entschied Lauchhammer mit einem spektakulären 6:2 für sich. Wernsdorf reist nach einem 5:0-Sieg gegen Pneumant Fürstenwalde mit Rückenwind an.

Mathias Haarig (Trainer des FC Lauchhammer): "Wir erwarten gegen spielstarke Wernsdorfer ein Duell auf Augenhöhe, auch wenn wir das Hinspiel deutlich für uns entscheiden konnten. Die Ausgangslage wird eine komplett andere sein, im Vergleich zum Hinspiel müssen wir auf 6 bis 7 Spieler verzichten. Das sind wir in dieser Saison leider gewohnt und haben gelernt damit umzugehen. Vor allem gegen den Ball müssen wir einen hohen Aufwand betreiben, 59 geschossene Tore kommen nicht durch Zufall. Dem stehen aber bereits 49 Gegentore gegenüber, was für uns bedeutet, dass sicherlich der eine oder andere Raum aufgehen wird. Wie jedes Spiel wollen wir auch gegen Wernsdorf siegen und werden die 90 Minuten mit Leidenschaft alles dafür geben."

Tim Liedloff (sportlicher Leiter des SV Frankonia Wernsdorf): "Wir gehen auf jeden Fall mit der Einstellung ins Spiel, etwas Zählbares aus Lauchhammer mitzunehmen. Wir werden uns auf unsere Stärken konzentrieren und die Vorgaben des Trainers umsetzen. Wir haben aus dem Hinspiel etwas gut zu machen und sind motiviert, an unsere Grenzen zu gehen. Unser Kapitän Gordan Griebsch wohnt dort und alleine für ihn werden wir uns zerreißen. Personell sieht es bei uns gut aus, bis auf Edgar Budde sind alle Mann an Bord. Lauchhammer ist eine körperlich robuste Truppe und stark im Umschaltspiel, da heißt es volle Konzentration und die Zweikämpfe annehmen, um das Spiel auf unsere Seite zu ziehen."

Mit nur zwölf Punkten aus 22 Spielen steht die SG Eintracht Peitz auf dem vorletzten Tabellenplatz. Gegen den Tabellenzehnten SG Phönix Wildau 95 müssen dringend Punkte her, um die Hoffnung auf den Klassenerhalt am Leben zu halten. Die Gäste aus Wildau reisen mit 29 Punkten an und gewannen das Hinspiel deutlich mit 3:0.

---

Sa., 26.04.2025, 15:00 Uhr SV Victoria Seelow Seelow SV Wacker 09 Ströbitz SV Wacker 09 15:00 PUSH

Verfolger Victoria Seelow liegt fünf Punkte hinter Tabellenführer SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen und darf sich im Heimspiel gegen den Tabellenzwölften SV Wacker 09 Ströbitz keinen Ausrutscher erlauben. Im Hinspiel siegte Seelow knapp mit 1:0. Ströbitz kommt mit zuletzt wechselhaften Leistungen, während Seelow vorne dran bleiben will.

---