Kapitän geht von Bord: Schmerzhafter Abgang beim Regionalligisten

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Mit dem Abschied von Marco Kehl-Gomez verliert der SGV Freiberg mehr als nur seinen Kapitän. Nach viereinhalb Jahren endet die gemeinsame Zeit mit einem Spieler, der das Gesicht des Vereins auf und neben dem Platz entscheidend mitgeprägt hat. In einer starken Regionalliga-Saison ist das eine Zäsur von besonderem Gewicht.

Denn Kehl-Gomez war für Freiberg weit mehr als ein ordnender Mittelfeldmann. Seit 2021 trug er das Trikot des SGV, begleitete den Verein seit dem Aufstieg in die Regionalliga und absolvierte in dieser Zeit über 120 Spiele, in denen ihm 17 Tore gelangen. Solche Zahlen beschreiben Beständigkeit, sie erfassen aber nur einen Teil seines Wertes. Entscheidend war die Art, wie er Verantwortung übernahm: mit Leidenschaft, Führungsstärke und jener Präsenz, die einem Team in guten wie in schwierigen Momenten Halt gibt.

Dass sein Abschied gerade jetzt erfolgt, verleiht ihm zusätzliche Bedeutung. Der SGV Freiberg steht mit 58 Punkten aus 31 Spielen auf Rang zwei der Regionalliga Südwest und spielt eine bemerkenswert starke Saison, auch wenn Tabellenführer Großaspach mit neun Punkten Vorsprung wohl nicht mehr einzuholen sein wird. In einer solchen Spielzeit treten die Figuren besonders hervor, die einem Kader Gesicht und Richtung geben. Marco Kehl-Gomez war eine solche Figur.